ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー

販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」

東京ディズニーランドでは10年ぶりにパレードが刷新され、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーでは、「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演するほか、アメリカンウォーターフロントではアトモスフィア・エンターテイメントが楽しめます。

今回は、ディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」で提供される、期間限定メニューを紹介していきます。

“ディズニー・クリスマス”エンパイア・グリル・ランチ

© Disney

提供期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

価格：6,800円

提供時間帯：ランチ

メニュー：

アミューズ・ブーシュアペタイザー・生ハムで巻いたドライフルーツ マスカルポーネチーズとビーツのムース・甘エビのタルタルとカリフラワーのピュレ・パテ・ド・カンパーニュのガトー仕立て ナッツのサルサ・鱈のブランダードと彩り野菜のタルトメインメインをひとつお選びください・黒ムツのグリル・丹波黒どりのグリル・国産ポークのグリルと熟成サラミ・国産牛サーロインのグリル（別途2,500円）デザート・シナモン風味のクリームチーズムースとストロベリーソルベ

ランチの時間帯にいただける「“ディズニー・クリスマス”エンパイア・グリル・ランチ」

アミューズ・ブーシュやアペタイザー、メイン、デザートのコースになっています。

メインは「黒ムツのグリル」、「丹波黒どりのグリル」、「国産ポークのグリルと熟成サラミ」、別途追加料金で「国産牛サーロインのグリル」の4種類から選択が可能◎

デザートの「シナモン風味のクリームチーズムースとストロベリーソルベ」は、キャンドルモチーフになっていて、コロンとしたフォルムもかわいい☆

サイドには「ミッキーマウス」のモチーフも添えられています。

© Disney

「“ディズニー・クリスマス”エンパイア・グリル・ランチ」を注文された方には、サンタ帽をかぶった「ミニーマウス」がデザインされたオリジナルチャームがプレゼントされます！

※ご利用時間は120分といたします。

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

※デザインはメニューごとに異なります。

“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー

© Disney

提供期間：2025年11月1日〜2025年12月19日

価格：13,800円

提供時間帯：ディナー

メニュー：

鱈のブランダード 春菊とパルメザン ハモン・イベリコとムール貝のライトフレンチトーストアトランティックサーモンのハーブマリネと低温コンフィ ケールとオレンジのサラダ 生姜香るハチミツとライムのドレッシング黒ムツのスチームとスパイシーシュリンプのオーブン焼き ほうれん草のディップ ワイルドライスと香味野菜のブロス国産牛サーロインのグリル スタッフドマッシュルームと根菜のロースト カルダモンを効かせたグレイヴィーソースマロンと練乳クリームのスフィア グリオットチェリーのソルベコーヒー または 紅茶

ディナーの時間帯に提供される「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー」

前菜の「アトランティックサーモンのハーブマリネと低温コンフィ ケールとオレンジのサラダ 生姜香るハチミツとライムのドレッシング」は、盛り付けもとってもユニーク☆

生姜香るハチミツとライムのドレッシングで、さっぱりといただけます。

メインの「国産牛サーロインのグリル スタッフドマッシュルームと根菜のロースト カルダモンを効かせたグレイヴィーソース」は焼き目のついた肉厚の国産牛サーロインのグリルで食べ応えも抜群！

デザートは、マロンと練乳クリームの入った丸いスフィア。

雪の結晶のチョコレートや、「ディズニー・クリスマス2025」のロゴプレートも添えられています。

© Disney

「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー」にもオリジナルチャームが付いてきます。

サンタクロースに扮した「ミッキーマウス」の可愛らしいデザイン☆

※ご利用時間は120分といたします。

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

“ディズニー・クリスマス”エメラルド

© Disney

提供期間：2025年12月20日〜2025年12月25日

価格：20,000円

提供時間帯：ディナー

メニュー：

カリフラワーピュレ ロブスターとカラスミ真蛸とチョリソーのタルトレット金目鯛のマリネと生ハムのロール仕立て 軽くスモークした帆立貝とキャヴィア 柑橘類のフォームリ・ド・ヴォーのムニエル ヴァン・ジョーヌ香る鮑とトランペット茸のフリカッセ アンディーヴと林檎のサラダチリメンキャベツで包んだ平目と渡り蟹のスチーム ホッキ貝とクリュスタッセのスパイシーリゾット（アメリカ産米）黒毛和牛ランプ肉のロースト 風味豊かな牛テールの煮込みとキタアカリのガレット トリュフソース コニャックの香りパッションフルーツとマスカルポーネクリーム入りフロマージュムース マカダミアナッツアイスクリームと柚子のグラニテコーヒー または 紅茶

2025年12月20日〜12月25日の5日間限定でいただける「“ディズニー・クリスマス”エメラルド」

特別感たっぷりなディナーのコースメニューです。

プレートひとつひとつにこだわりが詰まっており、キャヴィアやトリュフの香りも堪能できます。

デザートプレート「パッションフルーツとマスカルポーネクリーム入りフロマージュムース マカダミアナッツアイスクリームと柚子のグラニテ」は、思わず写真を撮りたくなる可愛さ！

立体的に表現されたブーツのオーナメントがモチーフで、中にはパッションフルーツとマスカルポーネクリーム入りフロマージュムースが入っています。

© Disney

「“ディズニー・クリスマス”エメラルド」を注文された方には、「チップ＆デール」デザインのオリジナルチャームをプレゼント☆

クリスマスツリーのオーナメントで遊ぶ、お茶目な表情をした「チップ」と「デール」の姿がプリントされています。

※ご利用時間は120分といたします。

※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク

© Disney

提供期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

青森産 ふじりんごジュース、カルピス、ザクロオレンジソーダ、ストロベリーシロップ、ローズシロップ、苺、ローズマリー、アラザン、シュガー

青森産のふじりんごジュースを使った「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」

ランチとディナー、両方の時間帯で楽しめます◎

カルピスやザクロオレンジソーダなども入っていて、甘酸っぱく爽やかな味わいです☆

トッピングは苺やローズマリー、アラザン、それからグラスの縁にはシュガーも。

© Disney

「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」には、オリジナルコースターも付いてきます。

仲良く真っ赤なソリに乗る「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「プルート」、「ドナルドダック」、「グーフィー」の姿がデザインされ、下部には「エンパイア・グリル」のロゴ入り！

※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

ランチにディナー、5日間限定ディナーとコースの種類が豊富なのも魅力的。

ディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」で提供される“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニューの紹介でした☆

