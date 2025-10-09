コースそれぞれにオリジナルチャーム付き！ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー
東京ディズニーリゾートでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催！
期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・クリスマス2025」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、「エンパイア・グリル」に期間限定で登場する「ディズニー・クリスマス2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆
ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー
販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」
東京ディズニーランドでは10年ぶりにパレードが刷新され、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーでは、「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演するほか、アメリカンウォーターフロントではアトモスフィア・エンターテイメントが楽しめます。
今回は、ディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」で提供される、期間限定メニューを紹介していきます。
“ディズニー・クリスマス”エンパイア・グリル・ランチ
© Disney
提供期間：2025年11月1日〜2025年12月25日
価格：6,800円
提供時間帯：ランチ
メニュー：アミューズ・ブーシュアペタイザー
・生ハムで巻いたドライフルーツ マスカルポーネチーズとビーツのムース
・甘エビのタルタルとカリフラワーのピュレ
・パテ・ド・カンパーニュのガトー仕立て ナッツのサルサ
・鱈のブランダードと彩り野菜のタルトメイン
メインをひとつお選びください
・黒ムツのグリル
・丹波黒どりのグリル
・国産ポークのグリルと熟成サラミ
・国産牛サーロインのグリル（別途2,500円）デザート
・シナモン風味のクリームチーズムースとストロベリーソルベ
ランチの時間帯にいただける「“ディズニー・クリスマス”エンパイア・グリル・ランチ」
アミューズ・ブーシュやアペタイザー、メイン、デザートのコースになっています。
メインは「黒ムツのグリル」、「丹波黒どりのグリル」、「国産ポークのグリルと熟成サラミ」、別途追加料金で「国産牛サーロインのグリル」の4種類から選択が可能◎
デザートの「シナモン風味のクリームチーズムースとストロベリーソルベ」は、キャンドルモチーフになっていて、コロンとしたフォルムもかわいい☆
サイドには「ミッキーマウス」のモチーフも添えられています。
© Disney
「“ディズニー・クリスマス”エンパイア・グリル・ランチ」を注文された方には、サンタ帽をかぶった「ミニーマウス」がデザインされたオリジナルチャームがプレゼントされます！
※ご利用時間は120分といたします。
※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。
※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。
※デザインはメニューごとに異なります。
“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー
© Disney
提供期間：2025年11月1日〜2025年12月19日
価格：13,800円
提供時間帯：ディナー
メニュー：鱈のブランダード 春菊とパルメザン ハモン・イベリコとムール貝のライトフレンチトーストアトランティックサーモンのハーブマリネと低温コンフィ ケールとオレンジのサラダ 生姜香るハチミツとライムのドレッシング黒ムツのスチームとスパイシーシュリンプのオーブン焼き ほうれん草のディップ ワイルドライスと香味野菜のブロス国産牛サーロインのグリル スタッフドマッシュルームと根菜のロースト カルダモンを効かせたグレイヴィーソースマロンと練乳クリームのスフィア グリオットチェリーのソルベコーヒー または 紅茶
ディナーの時間帯に提供される「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー」
前菜の「アトランティックサーモンのハーブマリネと低温コンフィ ケールとオレンジのサラダ 生姜香るハチミツとライムのドレッシング」は、盛り付けもとってもユニーク☆
生姜香るハチミツとライムのドレッシングで、さっぱりといただけます。
メインの「国産牛サーロインのグリル スタッフドマッシュルームと根菜のロースト カルダモンを効かせたグレイヴィーソース」は焼き目のついた肉厚の国産牛サーロインのグリルで食べ応えも抜群！
デザートは、マロンと練乳クリームの入った丸いスフィア。
雪の結晶のチョコレートや、「ディズニー・クリスマス2025」のロゴプレートも添えられています。
© Disney
「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー」にもオリジナルチャームが付いてきます。
サンタクロースに扮した「ミッキーマウス」の可愛らしいデザイン☆
※ご利用時間は120分といたします。
※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。
※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。
“ディズニー・クリスマス”エメラルド
© Disney
提供期間：2025年12月20日〜2025年12月25日
価格：20,000円
提供時間帯：ディナー
メニュー：カリフラワーピュレ ロブスターとカラスミ真蛸とチョリソーのタルトレット金目鯛のマリネと生ハムのロール仕立て 軽くスモークした帆立貝とキャヴィア 柑橘類のフォームリ・ド・ヴォーのムニエル ヴァン・ジョーヌ香る鮑とトランペット茸のフリカッセ アンディーヴと林檎のサラダチリメンキャベツで包んだ平目と渡り蟹のスチーム ホッキ貝とクリュスタッセのスパイシーリゾット（アメリカ産米）黒毛和牛ランプ肉のロースト 風味豊かな牛テールの煮込みとキタアカリのガレット トリュフソース コニャックの香りパッションフルーツとマスカルポーネクリーム入りフロマージュムース マカダミアナッツアイスクリームと柚子のグラニテコーヒー または 紅茶
2025年12月20日〜12月25日の5日間限定でいただける「“ディズニー・クリスマス”エメラルド」
特別感たっぷりなディナーのコースメニューです。
プレートひとつひとつにこだわりが詰まっており、キャヴィアやトリュフの香りも堪能できます。
デザートプレート「パッションフルーツとマスカルポーネクリーム入りフロマージュムース マカダミアナッツアイスクリームと柚子のグラニテ」は、思わず写真を撮りたくなる可愛さ！
立体的に表現されたブーツのオーナメントがモチーフで、中にはパッションフルーツとマスカルポーネクリーム入りフロマージュムースが入っています。
© Disney
「“ディズニー・クリスマス”エメラルド」を注文された方には、「チップ＆デール」デザインのオリジナルチャームをプレゼント☆
クリスマスツリーのオーナメントで遊ぶ、お茶目な表情をした「チップ」と「デール」の姿がプリントされています。
※ご利用時間は120分といたします。
※こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。
※オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。
“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク
© Disney
提供期間：2025年11月1日〜2025年12月25日
価格：1,600円
提供時間帯：ランチ／ディナー青森産 ふじりんごジュース、カルピス、ザクロオレンジソーダ、ストロベリーシロップ、ローズシロップ、苺、ローズマリー、アラザン、シュガー
青森産のふじりんごジュースを使った「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」
ランチとディナー、両方の時間帯で楽しめます◎
カルピスやザクロオレンジソーダなども入っていて、甘酸っぱく爽やかな味わいです☆
トッピングは苺やローズマリー、アラザン、それからグラスの縁にはシュガーも。
© Disney
「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」には、オリジナルコースターも付いてきます。
仲良く真っ赤なソリに乗る「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「プルート」、「ドナルドダック」、「グーフィー」の姿がデザインされ、下部には「エンパイア・グリル」のロゴ入り！
※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。
※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。
※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。
ランチにディナー、5日間限定ディナーとコースの種類が豊富なのも魅力的。
ディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」で提供される“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニューの紹介でした☆
