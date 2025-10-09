Ž¢ËÉºÒ¤Î¥×¥íŽ£¤¬Å°Äì»ØÆî! ÃÏ¿ÌÂÐ±þ¤Î"¿·¾ï¼±"
¡ÖÃÏ¿Ì¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¥È¥¤¥ì¤ËÆ¨¤²¹þ¤á¡×¡ÖÂç¤¤ÊÍÉ¤ì¤¬Íè¤¿¤é¤Þ¤ºÂæ½ê¤Î²Ð¤ò¾Ã¤½¤¦¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤¬ÃÏ¿Ì¤Î¤È¤¤Î¾ï¼±¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÉºÒ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î±ÊÅÄ¹¨ÏÂ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤½¤Î¾ï¼±¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
30Ç¯°ÊÆâ¤Ë¤Ï80¡ó¤Î³ÎÎ¨¤ÇÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡ÖÃÏ¿ÌÂÐ±þ¡×¤Î¿·¾ï¼±¤ò¡¢±ÊÅÄ»á¤ÎÃø½ñ¡ØËÉºÒ¤Î¥×¥í¤¬¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÉºÒË¡¤ò1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ì¿¤ò¼é¤ë¤³¤È
Q.¤¢¤Ã¡¢ÃÏ¿Ì¤À¡ª¡¡¤½¤Î¤È¤¡¢ËÉºÒ¤Î¥×¥í¤Ê¤é¤Þ¤º²¿¤ò¤¹¤ë¡©
¡²Ð¤ò¾Ã¤¹
¢´ù¤Î²¼¤Ë¤â¤°¤ë
£¥É¥¢¤äÁë¤ò³«¤±¤ë
¤É¤ì¤â´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¾ï¼±¤Ï¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÃÏ¿Ì¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶µ·±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÉºÒ¤Î¾ï¼±¤ÏÆü¿Ê·îÊâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤«¤é¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¼¤ÒºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¶ÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊºÒ³²¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤³¤È
¡¦ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÀÚ¤é¤µ¤Ê¤¤¤³¤È
¡¦Ä¹´üÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿´¿È¤ò·ò¹¯¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È
ÂçÃÏ¿Ì¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤éÂçÀÚ¤Ê"Êª"¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¤¹¤à¤«¡×¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é"Ì¿"¤ò¼é¤ì¤ë¤«¡×¤ò¤Þ¤º¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÄÅÇÈ¤Ç²È¤¬Î®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ì¿¤Ï½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÌ¿¤Ï½õ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ï²¿¤È¤Ç¤â¤Ê¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¿¤³¤½¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ¤ÏÌ¿¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÖ¤¤¤Æ²È¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³°¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡¢²È¤¬´í¸±¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é²È¤ËÌá¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¸ø±à¤ä¹¾ì¤Ê¤É¤Î¡¢³«¤«¤ì¤¿¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£²È¤¬³¤´ß¤äÀî¤Ë¶á¤¯¡¢ÄÅÇÈ¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢±ó¤¤½ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆ¨¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¶¯¸Ç¤ÊÃÏÈ×¤Î¾å¤Ë·ú¤Æ¤¿¡¢ÂÑ¿ÌÀ¤Î¹â¤¤²È¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¼þ°Ï¤Ç¡Ö±ä¾Æ²ÐºÒ¡×¤¬Â¿È¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£±ä¾Æ²ÐºÒ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Êü¼ÍÇ®¤äÈô¤Ó²Ð¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ð¤¬Â¾¤Î·úÊª¤ËÇ³¤¨¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î±ä¾Æ²ÐºÒ¤¬Â¿È¯¤¹¤ì¤Ð¡¢¾Ã²Ð¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Âð¤¬¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö¤Ç¤â°Â¿´¤»¤º¡¢¼þ°Ï¤Ç²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Æ¨¤²ÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸Å¤¤·úÊª¤¬»Ä¤ëÌ©½¸»Ô³¹ÃÏ°è¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥È¥¤¥ì¤¬°ÂÁ´¡×¡Ö´ù¤Î²¼¤¬°ÂÁ´¡×¤ÏÀÎ¤ÎÏÃ
¤È¤³¤í¤Ç¡¢²°Æâ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤ËÂçÃÏ¿Ì¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤³¤ËÆ¨¤²¹þ¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥È¥¤¥ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó°ÂÁ´¤À¤«¤é¡¢ÃÏ¿Ì¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¥È¥¤¥ì¤ËÆ¨¤²¹þ¤á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤ËÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌÚÂ¤²È²°¤Î¥È¥¤¥ì¤Ï¡¢»Í¶ù¤ÎÃì¤ÈÎÂ¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤Î¤ÇÊø¤ì¤Æ¤¯¤ë¿´ÇÛ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢²È¶ñ¤âÂç¤¤Ê¥¬¥é¥¹Áë¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î²È²°¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ï¡¢»Í¶ù¤ò´è¾æ¤ÊÃì¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ó¥¯¤¬³ä¤ì¤Æ¿å¤¬Ê®¤½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢É¬¤º¤·¤â¥È¥¤¥ì¤¬ºÇ¤â°ÂÁ´¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
´è¾æ¤Ê¥È¥¤¥ì¤Ç¤â¡¢Ï²¼¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿Êª¤¬ÅÝ¤ì¤ÆÈâ¤¬ÆâÂ¦¤«¤é³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ¨¤²¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¡ÖÀã±£µÍ¤á¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¿Ì¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤¹¤°´ù¤Î²¼¤ËÆ¨¤²¹þ¤à¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÉºÒ·±Îý¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤Î¹æÎá¤È¤È¤â¤Ë³Æ¼«¤Î´ù¤Î²¼¤ËÀø¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤±¤ì¤É¤â³Ø¹»¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²ÈÂ²Á´°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆ¨¤²¹þ¤á¤ë´ù¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¿©Âî¤Î²¼¤ËÆ¨¤²¹þ¤á¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âç¤¤ÊÍÉ¤ì¤Ç¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢²È¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ë³°¤ËÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢´ù¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î²¼¤ËÆ¨¤²¹þ¤à¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£²È¤ÎÅ·°æ¤äÊÉ¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¡¢´ù¤ä¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬²õ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Î²¼¤Î¶õ´Ö¤òÊÝ¤Æ¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼«Âð¤Ë¡Ö°ÂÁ´ÃÏÂÓ¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦
ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤É¤³¤¬ºÇ¤â°ÂÁ´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¶áÇ¯¤Ï¡Ö¸¼´Ø¡×¤¬ºÇ¤â°ÂÁ´¤À¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¸¼´Ø¤Ï¹½Â¤Åª¤Ë´è¾æ¤Ç¡¢ÅÝ¤ì¤Æ¤¯¤ë²È¶ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³°¤ËÈòÆñ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö³¬ÃÊ¤Î²¼¡×¤Ë¶õ´Ö¤¬¤¢¤ê¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¿¤êÈô¤ó¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤½¤¦¤ÊÊª¤¬¶á¤¯¤Ë¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤ËÆ¨¤²¹þ¤à¤Î¤âÈæ³ÓÅª°ÂÁ´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤â¡¢ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤é¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¤¬³¬ÃÊ²¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÁÇÁá¤¯°ÜÆ°¤¹¤ë¡×¤È¿½¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¡¢¸¼´Ø¤Ë¤·¤Æ¤â³¬ÃÊ¤Î²¼¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç°ÂÁ´¤ÊÆ¨¤²¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¸¼´Ø¡×¤ò°ÂÁ´¤ÊÆ¨¤²¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢
¡¦¸¼´Ø¤ÎÃª¤Ë½Å¤¤Êª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤
¡¦Å·°æ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê·¤È¢¤Î³«¤¸Í¤Ë¤ÏÎ±¤á¶ñ¤òÉÕ¤±¤ë
¡¦¸¼´Ø¤Î¶À¤Ï³ä¤ì¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤ò»Ü¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢µÞ¤¤¤Ç¶î¤±¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÏ²¼¤ËÍ¾·×¤ÊÊª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢Æ°Àþ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸¼´Ø¤Ë¤·¤Æ¤â³¬ÃÊ¤Î²¼¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÍÉ¤ì¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¾ì¹ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£»×¤¦¤è¤¦¤ËÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤·¤ã¤¬¤ß¤³¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈïºÒ¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¤âºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Î¤È¤¡¢¤¿¤À¤´¤È¤Ç¤Ê¤¤ÍÉ¤ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤¿¤À¡¢¡ÖÁá¤¯¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÇ°¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÃÏ¿Ì¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¤¦¤º¤¯¤Þ¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤·¤ã¤¬¤ß¤³¤à¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶á¤¯¤Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇÆ¬¤ä¼ó¤Î¸å¤í¤Ê¤É¤òÊ¤¤Ã¤Æ¡¢Íî²¼Êª¤Ê¤É¤«¤éÆ¬¤È¡¢¼ó¤ä¼ê¼ó¤Ê¤ÉÂÀ¤¤·ì´É¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê½Ð½ê¡§¡ØËÉºÒ¤Î¥×¥í¤¬¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÉºÒË¡¤ò1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤è¤ê¡Ë
¢¨³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¿ÞÉ½¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖºÒ³²¸å¡×¤ÎÂÐ½è
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂç¤¤ÊÍÉ¤ì¤¬Íè¤¿¤é¡Ö¤Þ¤ºÂæ½ê¤Î²Ð¤ò¾Ã¤½¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤Ï¡¢¿ÌÅÙ5°Ê¾å¤ÎÍÉ¤ì¤ò´¶ÃÎ¤·¤¿¤é¼«Æ°Åª¤Ë²Ð¤¬¾Ã¤¨¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¤Þ¤Ç¾Ã¤½¤¦¤È¤Ï¤»¤º¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤ÎÌ¿¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÔ»Ô¥¬¥¹¤â¡¢¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¤â¡¢¥Þ¥¤¥³¥ó¥á¡¼¥¿¡¼¡Ê¥¬¥¹¤Î»ÈÍÑÎÌ¤òÂ¬¤ë·×´ï¡Ë¤¬ÍÉ¤ì¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ¡¢¼«Æ°Åª¤Ë»ß¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤È¤¤Ë¡¢¥¬¥¹¤Î¸µÀò¤òÊÄ¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¼«Æ°Åª¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¥¬¥¹¤òºÆ³«¤µ¤»¤ëÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÎ¤é¤º¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Çº¤¤ëÊý¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥³¥ó¥á¡¼¥¿¡¼¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò²ó¤·¤Æ³°¤·¡¢ÀÖ¤¤É½¼¨¥é¥ó¥×¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¡£3Ê¬¸å¤Ë¥é¥ó¥×¤ÎÅÀÌÇ¤¬¾Ã¤¨¤¿¤éÉüµ¢´°Î»¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¥¬¥¹¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¡£
ÂçÃÏ¿Ì¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¡¢ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£¾Ç¤é¤º¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÉºÒÂÐºö¤ò"¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë"Æü¾ïÀ¸³è¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê±ÊÅÄ ¹¨ÏÂ ¡§ ËÉºÒ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢NPOË¡¿Í¥×¥é¥¹¡¦¥¢¡¼¥ÄÍý»öÄ¹¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥»¥ó¥¿¡¼¿À¸Í¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡Ë