里崎智也、同い年のロッテのサブロー新監督へエール「ファンの人が『ちゃんと優勝した』と言えるように優勝を見せて」
お笑いコンビ・バッテリィズ（エース、寺家）、千葉ロッテマリーンズで活躍した元プロ野球選手の里崎智也が9日、都内で行われたバンダイの試合速報連動型応援カードゲーム『プロ野球 ファンスターズリーグ』のローンチ会見に参加した。MCはYouTube『里崎チャンネル』でおなじみの袴田彩会が担当した。
【動画】「優勝して…！」同い年のロッテのサブロー新監督へエールを送った里崎智也
イベント終了後には質疑応答の時間も。ゲームにちなみ、期待している選手を問われると里崎は「誰も応援してないので誰も期待してない」と一言。「しいて言うならサブローが同級生で2人目のNPB監督になる。広島の新井（貴浩）監督が同い年で。チームメイトでもあったのでサブロー監督には頑張ってほしい」とロッテの新指揮官に就任したサブロー監督へエールを送りつつ「（今年最下位で）今より下はないので簡単ですよ。4位になったら『スゴい』となる」と笑わせる。「51年間、ちゃんと優勝していない。『どうせ、お前らクライマックスシリーズからやろ』となっている。そういう意味では、ファンの人のために、ファンの人が『ちゃんと優勝した』と言えるように優勝を見せてほしい。僕が生きている間に」と呼びかけていた。
『プロ野球 ファンスターズリーグ』は、デジタルとリアルの融合したアプリ。ファミスタ風の映像で、試合速報がリアルタイムで見ることができるほか、AIボイスによる音声実況も付いている。2026年3月にリリース予定となっている。
