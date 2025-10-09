里崎智也、同い年のロッテのサブロー新監督へエール「ファンの人が『ちゃんと優勝した』と言えるように優勝を見せて」

里崎智也、同い年のロッテのサブロー新監督へエール「ファンの人が『ちゃんと優勝した』と言えるように優勝を見せて」