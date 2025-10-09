povo¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¥®¥Õ¥È·ô¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÄó¶¡
¡¡KDDI¤È²Æì¥»¥ë¥éー¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¡Öpovo2.0¡×¤Ç¡¢¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍe¥®¥Õ¥È·ô¡×¤È¡Ö¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥é¥Ü¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï12·î11Æü9»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÆâÍÆ¤Ï¡¢¡Ö¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê1»þ´Ö¡Ë¡×¤È´ÝµµÀ½ÌÍe¥®¥Õ¥È·ô500±ßÊ¬¤Î¥»¥Ã¥È¤¬550±ß/²ó¡¢¡Ö¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê2»þ´Ö¡Ë¡×3²óÊ¬¤È´ÝµµÀ½ÌÍe¥®¥Õ¥È·ô500±ßÊ¬2Ëç¤Î¥»¥Ã¥È¤¬1450±ß/²ó¡£
¡¡¹ØÆþ¸å¤Ï¡¢´ÝµµÀ½ÌÍe¥®¥Õ¥È·ô¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê2»þ´Ö¡Ë¡×2²óÊ¬¤Î¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥³ー¥É¤¬¡¢ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹°¸¤ËÂ¨»þÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£´ÝµµÀ½ÌÍe¥®¥Õ¥È·ô¤Î¼õ¼è´ü¸Â¤Ï12·î25Æü¤Þ¤Ç¡¢Í¸ú´ü¸Â¤Ï¼õ¼èÆü¤«¤é3¥«·î¸å¤Î·îËö¤Þ¤Ç¡£¡Ö¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê2»þ´Ö¡Ë¡×2²óÊ¬¤Î¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥³ー¥ÉÆþÎÏ´ü¸Â¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Ì¾ ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°ÆâÌõ ¼õ¼è´ü¸Â ÍøÍÑ´ü¸Â ÎÁ¶â ¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û´ÝµµÀ½ÌÍe¥®¥Õ¥È·ô500±ßÊ¬¡Ü¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê1»þ´Ö¡Ë ´ÝµµÀ½ÌÍe¥®¥Õ¥È500±ßÊ¬ 2025Ç¯12·î25Æü - 550±ß ¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê1»þ´Ö¡Ë - - ¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û´ÝµµÀ½ÌÍe¥®¥Õ¥È·ô500±ßÊ¬¡ß2Ëç¡Ü¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê2»þ´Ö¡Ë¡ß3²óÊ¬ ´ÝµµÀ½ÌÍe¥®¥Õ¥È500±ßÊ¬¡ß2Ëç 2025Ç¯12·î25Æü - 1450±ß ¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê2»þ´Ö¡Ë - - ¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥³ー¥É¥Çー¥¿»È¤¤ÊüÂê¡Ê2»þ´Ö¡Ë2²óÊ¬ - 2026Ç¯1·î31Æü