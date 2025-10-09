「竹内涼真みたい」人気YouTuberの息子が“本気でイケメン”と話題に！ 「可愛くてイケメンで視界バグる」
2人組男女YouTuberユニット「ばんばんざい」のぎしさんとモデルの桜井美悠さんは10月7日、ミニギシさん専用Instagramを更新。息子のイケメン過ぎる表情の写真を公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】ミニギシのイケメンショット
コメントでは、「パパそっくり！！いや、パパが似てきたのか！！みにぎし可愛い」「凛々しい！イケメン!!将来が楽しみだね」「ミニギシ大先生サマ、可愛くてイケメンで視界バグる」「竹内涼真みたい」との声が集まりました。
(文:勝野 里砂)
「本気でイケメン」同アカウントは「本気でイケメン」とつづり、1枚の写真を掲載しました。写真には、2月に生まれたばかりの2人の子ども・ミニギシさんが写っています。ヒステリックミニの服を身に着け、赤ちゃんとは思えないクールな表情を見せていますが、顎にはよだれが垂れているなど、赤ちゃんらしい一面ものぞかせています。
ほかの投稿では？同アカウントは、ほかにもさまざまな写真を公開しています。8日の投稿では、泣き顔やぽかんとした顔、怒っているような表情なども見られ、豊かな表情がうかがえます。これからの成長がますます楽しみですね。
