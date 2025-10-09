料理研究家・桜井奈々、娘が弁当の白米を残す悩みを吐露「家ではめっちゃ食べるのに」

料理研究家の桜井奈々が6日に自身のアメブロを更新。娘のために作った弁当を公開し、食事に関する悩みを明かした。

この日、桜井は「娘の大好物お弁当」というタイトルでブログを更新し「今日のお弁当は大好物のアスパラの豚バラ巻き」と報告。「鶏三和つくね キャベツのバター醤油炒め サツマイモ蜂蜜レモン煮 ぶどう」と彩り豊かな弁当の写真を公開した。

しかし、娘が「最近また白米を半分くらい残す状態で謎すぎるー」と告白。「家ではめっちゃ食べるのに なんでだ！！！」と悩みを吐露し「今日は白米の量をかなり減らしてみましたand大好物。さてどうなるか。。」と対策を講じたことを明かした。

また、ブログでは「色々一気に到着」と、ふるさと納税の返礼品などが届いたことを報告。「愛してやまない千成亭のメンチカツ」について「近江牛の肉汁があふれる 揚げたてが最高なんです！」と絶賛したほか「返礼品の黒瀬ぶり」については「活〆！真空冷蔵で数日日持ち！おいしさがやばい」とコメントした。

最後に「スーパー行って帰ってきたら、、暑くてびっくり。今日は東京夏ですね」とつづり、ブログを締めくくった。