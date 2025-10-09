「衝撃敗戦！」「フランスはほぼ２軍」日本の16強敗退に韓国メディアが驚き！「韓国がアジアの誇りを守るために立ち上がる」【U-20W杯】
世界一を懸けたチリでの戦いは、予定よりも早く終わりを迎えた。
船越優蔵監督が率いるU-20日本代表が現地10月８日、U-20ワールドカップのラウンド16でフランスと対戦。決定力を欠き、スコアレスで延長戦に突入したなか、土壇場の120＋３分にPKで決勝点を浴び、０−１で敗れた。
船越ジャパンは、グループステージを３戦全勝で突破。一方、フランスは２勝１敗で３位通過だった。
ここまでの戦いを見れば、日本の方がより勢いがあったなかで、韓国メディア『Xports News』は「衝撃敗戦！日本のサッカーチーム、グラウンドに倒れ込み号泣」と題した記事を掲載。「U-20ワールドカップでグループリーグ３戦全勝を達成し、優勝候補として急浮上していた日本が、決勝トーナメント１回戦で衝撃の敗退」と伝えている。
「U-20ワールドカップに選手招集の強制力はない。フランスは自国クラブが協力的でなく苦労し、ほぼ２軍戦力で参加した。ただ、日本はスペイン、スウェーデン、フランスでプレーする欧州組を招集。この大会に心血を注ぎ、連戦連勝を収めた。
しかし16強では違った。１分間のうちにクロスバーとポストを叩くなど、決定力に悔しさを噛みしめていた日本は、延長後半にペナルティエリア内でハンドを犯しPKを献上。モナコに所属するリュカ・ミシャルに冷静に決められた」
そして『Xports News』は「日本が衝撃の敗退を喫するなか、韓国がアジアの誇りを守るために立ち上がる」と記述。「イ・チャンウォン監督率いるU-20韓国代表は、韓国時間10日８時、モロッコと準々決勝進出を懸けて対戦する」と締め括った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
