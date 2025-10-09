パラグアイ代表、来日メンバーが発表！1人外れて三笘薫の同僚など25選手…10月10日に日本代表と大阪で対戦
日本サッカー協会（JFA）は9日、10月10日（金）にパナソニックスタジアム吹田で行われるキリンチャレンジカップ2025でSAMURAI BLUE（日本代表）と対戦するパラグアイ代表の来日メンバーを発表した。
チームを率いるのはアルゼンチン人のグスタボ・アルファロ監督。今回発表された来日選手リストは以下の通り。
GK：
1．ロベルト・フェルナンデス（セロ・ポルテーニョ）
12．フアン・エスピノーラ（ニューウェルス/ARG）
22．オルランド・ヒル（サン・ロレンソ/ARG）
DF：
2．グスタボ・ベラスケス（セロ・ポルテーニョ）
6．ジュニオール・アロンソ（アトレチコ・ミネイロ/BRA）
15．グスタボ・ゴメス（パウメイラス/BRA）
13．アラン・ベニテス（インテルナシオナウ/BRA）
3．オマール・アルデレテ（サンダーランド/ENG）
5．アレクシス・ドゥアルテ（サントス/BRA）
4．フアン・カセレス（ディナモ・モスクワ/RUS）
24．ディエゴ・レオン（マンチェスター・ユナイテッド/ENG）
MF：
11．アンヘル・ロメロ（コリンチャンス/BRA）
10．ミゲル・アルミロン（アトランタ・ユナイテッド/USA）
17．アレハンドロ・ロメロ・ガマラ（アル・アイン/UAE）
14．アンドレス・クバス（バンクーバー・ホワイトキャップス/USA）
20．ブライアン・オヘダ（レアル・ソルトレイク/USA）
16．ダミアン・ボバディージャ（サンパウロ/BRA）
23．マティアス・ガラルサ（リーベル・プレート/ARG）
7．ディエゴ・ゴンサレス（アトラス/MEX）
8．ディエゴ・ゴメス（ブライトン/ENG）
19．ウーゴ・クエンカ（ジェノア/ITA）
FW：
18．アレックス・アルセ（インデペンディエンテ・リバダビア/ARG）
9．アントニオ・サナブリア（クレモネーゼ/ITA）
21．ロナルド・マルティネス（プラテンセ/ARG）
25．ルーカス・ロメロ（レコレッタ）
先日発表された招集リストから、ブラジルのパウメイラスに所属するラモン・ソーサが外れて25名に。
ブライトンで三笘薫のチームメイトとしてプレーするディエゴ・ゴメスや、マンチェスター・ユナイテッドに所属する18歳の超新星ディエゴ・レオンは来日メンバーに名を連ねている。