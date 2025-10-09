「本当に謎だけど」好きなことをしている最中→“真逆の感情”に24万いいね「わかる」「自分だけかと」【ママリ】

楽しいはずなのに、早く終わってほしい？

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、わち(@ed_myson)さんの投稿です。好きなものに没頭しているはずなのに、ふと集中が途切れることはありませんか？わちさんはふと、好きな映画やライブを観ていても「はやく終わらねえかな～」と思っている自分に気づいたそう。「なぜなのか」と疑問を投げかけ、私だけじゃなかったんだ！といった共感の声が寄せられました。

これは本当に謎なんだけど。めちゃくちゃ好きな映画とかライブを観てても「はやく終わらねえかな～」と思ってる自分がいる。もちろん楽しんでるんだけど、本当少しだけ。少しだけ早く帰りたがってる自分がいる。何故なのか。

楽しんでいるが早く帰りたくなる、終わりの時間を気にする、心当たりがある方はいそうですよね。この投稿にはたくさんの共感が寄せられたほか、「予定をタスクとして捉えているのかな」など、原因を予想するコメントも寄せられていました。



「楽しいはずなのに、早く終わってほしい」と矛盾する気持ちも、実はあるあるな感情なのかもしれませんね。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）