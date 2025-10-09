内村光良 （C）ORICON NewS inc.

　マセキ芸能社は、9日までに公式サイトを更新。15日午後4時から東京・野方区民ホールで行われる『パンキッシュガーデン「ネモフィラブルージュニア」』に出演予定だったきしたかの・高野正成が出演キャンセルとなり、追加出演としてウッチャンナンチャンの内村光良が出演することを発表した。

　この発表と合わせて、同社のウッチャンナンチャン、三四郎、ルシファー吉岡の担当マネージャーもXを更新。「都合により、以下の出演者の変更がございます。【出演キャンセル】きしたかの 高野　【追加出演】内村光良」と変更を案内した。

■X全文

【#内村光良】10/15水 16:00〜野方区民ホール 夕方公演
◎『パンキッシュガーデン「ネモフィラブルージュニア」』
○企画なしの自由ネタ1本ライブ！

都合により、以下の出演者の変更がございます。

【出演キャンセル】
・きしたかの 高野

【追加出演】
・内村光良
___________________

きしたかの岸（トーク出演）
ひつじねいり
オンリー2
サスペンダーズ
カナメストーン
徳原旅行
リップグリップ
安原カラス
さとなかほがらか