自民党の高市総裁のもとの新執行部で、選挙対策委員長を務める古屋圭司氏ら、超党派の「日華議員懇談会」の議員およそ30人が、9日朝、台湾に向けて羽田空港を出発しました。

台湾が建国記念日に位置づける「双十節」の祝賀式典などに出席するためで、古屋氏らは現地で頼清徳総統との会談を予定しています。

日本では高市早苗氏が自民党の総裁に就任したばかりですが、古屋氏は「かつて岸田総裁、あるいは安倍総裁の時に、親書・手紙を持って行った過去のケースがある」と述べ、高市総裁から頼総統に宛てたメッセージを伝える可能性を示唆しました。

一方、「日華議員懇談会」事務局長を務める木原稔前防衛相は、今回訪問を見送りました。木原氏は、高市氏が首相に選ばれ、内閣を発足させた場合、官房長官への起用が検討されています。

古屋氏は木原氏の訪問見送りについて、「事前の準備が大変で、物理的に行けない」などと説明しました。

高市総裁が首相に就任すれば、今月下旬以降、複数の国際会議への出席や二国間会談が想定されており、日中関係も含めた外交への影響に配慮したものとみられます。