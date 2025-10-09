◇MLB カブス 4-3 ブリュワーズ(日本時間9日、リグリー・フィールド)

先に3勝したチームが突破となる中、2連敗と崖っぷちだったカブス。本拠地で迎える3戦目に勝利し、地区シリーズ突破に望みをつなぎました。

鈴木誠也選手はこの日「4番・ライト」でスタメン出場。4打数1安打も、これを2塁打とするなど、ポストシーズンの5安打全てを長打としています。

ここまでの2戦は敵地での戦いとなっていたカブス。3戦目からの2連戦は戦いの場を本拠地に移しています。試合後、鈴木選手は「場所が変われば流れも変わると思いますし、もう失うものはない」と語り、本拠地で迎える4戦目に向けても「圧力をかけられているという状況なので、もう思い切っていくだけ。ファンの声援もあります。ちょっと冷えてきたというのもありますし、風もまた色々とあると思うので、こっちの戦い方というのもある。こっちでしっかり連勝して、またあっちに行って勝ち取れればなと思います」と語りました。

さらに、1勝差で追いかける“強み”については「そういうのはないと思うんですけど、迫ってくれば相手もプレッシャーかかると思います。あっちが優位なのは変わりないと思うので、追いかけるという形にはなりますけど、どんどん思い切って失敗を怖がらず、いければいいのかなと思います」と意気込みました。

この日はピート・クロウ＝アームストロング選手が2打点の活躍。この躍動に触れられると「誰が打ってもうれしいですし、勝たなきゃいけないんで。誰が打とうが点になればチームに勢いがつくと思いますし、変わらず、明日も誰がどう活躍するか分かりませんけど、みんなでチーム一丸となってやれればいいと思います」とコメントしました。