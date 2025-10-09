【MG 1/100 百式 Ver.2.0 [メカニカルコアメッキ]】 10月25日 発売予定 価格：17,600円

BANDAI SPIRITSは、公式ガンプラ総合施設「ガンダムベース」限定アイテム「MG 1/100 百式 Ver.2.0 [メカニカルコアメッキ]」を「THE GUNDAM BASE MEMBERS」会員を対象に10月25日に販売する。価格は17,600円。

本商品はガンプラ「MG 1/100 百式 Ver.2.0」が「メカニカルコアメッキ」仕様でキット化したもの。

「メカニカルコアメッキ」はパーツのコア側にのみ蒸着メッキを行なう新技術で、奥行きのある光沢で美しい外観を追求したものとなっている。

購入条件にはTHE GUNDAM BASE MEMBERSへの会員登録のほか、公的な機関で発行された身分証での本人確認への同意などが必要となる。

(C)創通・サンライズ