ガンダムベース限定ガンプラ「MG 1/100 百式 Ver.2.0 [メカニカルコアメッキ]」が10月25日に発売「THE GUNDAM BASE MEMBERS」会員限定で販売
【MG 1/100 百式 Ver.2.0 [メカニカルコアメッキ]】 10月25日 発売予定 価格：17,600円
BANDAI SPIRITSは、公式ガンプラ総合施設「ガンダムベース」限定アイテム「MG 1/100 百式 Ver.2.0 [メカニカルコアメッキ]」を「THE GUNDAM BASE MEMBERS」会員を対象に10月25日に販売する。価格は17,600円。
本商品はガンプラ「MG 1/100 百式 Ver.2.0」が「メカニカルコアメッキ」仕様でキット化したもの。
「メカニカルコアメッキ」はパーツのコア側にのみ蒸着メッキを行なう新技術で、奥行きのある光沢で美しい外観を追求したものとなっている。
購入条件にはTHE GUNDAM BASE MEMBERSへの会員登録のほか、公的な機関で発行された身分証での本人確認への同意などが必要となる。
【新商品情報】- THE GUNDAM BASE (@gundambase_t) October 8, 2025
10月25日(土)発売予定！
「THE GUNDAM BASE MEMBERS」
本会員の方限定で販売いたします。
MG 1/100 ガンダムベース限定
百式 Ver.2.0 [メカニカルコアメッキ]
商品詳細はこちら！https://t.co/XKyE3i1vAf
販売方法はこちら！https://t.co/akXmAeUO1L#ガンダムベース#ガンプラ pic.twitter.com/Hd8AMXMiLR
(C)創通・サンライズ