SEVENTEEN・エスクプス×ミンギュ、日本で快進撃！『HYPE VIBES』がオリコン2冠達成

SEVENTEENの新スペシャルユニット、エスクプス×ミンギュが日本の主要アルバムランキングを席巻し、熱い人気を証明した。

【話題】エスクプス×ミンギュ、K-POPユニット“史上初”の快挙！

日本のオリコンによると、エスクプス×ミンギュの1stミニアルバム『HYPE VIBES』は、最新の「週間合算アルバムランキング」（10月13日付、集計期間：9月29日〜10月5日）で1位を獲得した。

さらに同期間に集計された「週間アルバムランキング」でも首位に立ち、オリコン週間チャート2冠を達成した。

オリコン「週間合算アルバムランキング」は、CD販売数、デジタルダウンロード数、ストリーミング回数などを合算して順位を決定する。エスクプス×ミンギュはCD販売数10万3000枚を含む、約10万5000ポイントを記録した。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）ミンギュ（左）とエスクプス

また、Billboard JAPANの主要ランキングでも存在感を示した。『HYPE VIBES』は「Top Albums Sales」（集計期間：9月29日〜10月5日）で1位を記録し、タイトル曲『5, 4, 3（Pretty woman）（feat. Lay Bankz）』は急上昇ランキング「Hot Shot Songs」で5位にランクインした。

9月29日にリリースされた『HYPE VIBES』は、発売初週に88万枚を超えるセールスを記録し、K-POPユニット史上最多の初動販売量（発売後1週間の販売枚数）を更新。さらに、オリコン「デイリーアルバムランキング」や中国最大の音楽プラットフォーム・QQミュージックの「デジタルベストセラーアルバム」EP部門の日間・週間チャートでも1位を総なめにし、海外でも爆発的な反応を得ている。

なお、エスクプス×ミンギュは本日（9日）22時に、アルバム収録曲『For you』のライブクリップを公開する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダー。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。