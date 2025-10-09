見取り図・盛山晋太郎「携帯を半分に折られました」過去の恋愛での失敗談明かす
【モデルプレス＝2025/10/09】お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎が7日、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブキャッチャージャパン2」第4話に出演。過去の恋愛での失敗談を明かした。
【写真】見取り図・盛山、話題の20kg減ビフォーアフター
第4話では、最終日を待たずに告白ができる「フライングセレモニー」が実施。告白できるのは1人のみで、告白をした場合はその日で旅が終了となる。セレモニー参加者は話し合いで決めることになったが、希望者が現れなかったため、追加で「ラブライン獲得0票のメンバーの中から1人を、0票同士で話し合い決めてください」とのアナウンスが。その結果、あやな、えみり、サリオ、いぶき、かいりが話し合い、あやなが「みんなを応援したい」と辞退を決断した。
最後に特別に会いたい男性としてためくにを選んだあやなに対し、ためくには「俺が余計なことを言ったからやりづらかったよね。申し訳ございませんでした」と土下座。あやなは「ずっとマネー（キャッチャー）って疑われていたのも知っていたし、本当に帰るつもりはなかったんだけど、（話し合いの場で）『今確定の人いる？』っていう話になった。私だけあやふやで…話しているうちにみんなの恋を応援したくなっちゃった。だからこの選択をした」と心境を明かした。
最後にあやなは「ためくんがいてくれてよかった」と感謝の言葉を述べ、ためくにも「僕は今日あやなだけにいこうと決めていた。フラットにしゃべりたいし、恋愛っぽく絡みにいこうと決めていた」と後悔を口にし涙を流すも、あやなの意思は固く、ここで辞退となった。
スタジオトークでは、ためくにの後悔にちなんで、MC一同の恋愛の後悔話に。盛山は「中学3年生のとき、中学2年生の子とメールのやり取りをしていて、向こうは100％俺のこと好きで。恋愛経験もないのに告白されるのを待っていたら、パケットを使いすぎて親に携帯を半分に折られました…」と若き日の恋愛での失敗談を赤裸々告白。さらに「携帯を折られへんかったらあの子と18歳くらいで結婚してたんかなあと思う」と語り、スタジオを盛り上げた。
その夜、宿泊先ではあやながラブキャチャーとしてこの旅に参加していたことが明かされ、一同は戦慄。参加者たちは「マネー（キャッチャー）だと決めつけていて申し訳なかった」「声出た」と後悔を口に。それだけでなく、マネーキャッチャーの参加者は3人だということも明かされた。さらに、10月14日放送の第5話より1人ずつ正体が明かされ、ますます激しい心理戦が繰り広げられることになる。
本番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていく。『ラブキャッチャージャパン2』では、前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈に。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか。恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーである。
スタジオMCは、見取り図の盛山、リリー、木村昴、山本舞香、とうあが務める。今シーズンでは、石垣島を舞台に、あやな（26歳／タレント）、うらら（25歳／レースアンバサダー）、えみり（26歳／会社員）、さくら（28歳／インフルエンサー）、サリオ（31歳／女優・バレエ講師）の女性メンバー5名と、いぶき（24歳／YouTuber）、かいり（25歳／俳優）、たつや（21歳／俳優）、ためくに（37歳／起業家）、まさお（24歳／経営者）の男性メンバー5名が参加している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
