松井愛莉、シックコーデでスラリ美脚「ハイソックス似合う」「脚が長い」と反響
【モデルプレス＝2025/10/09】女優の松井愛莉が8日、自身のInstagramを更新。シックなコーディネートで美しい脚を披露し話題を呼んでいる。
【写真】松井愛莉、膝上ミニのシックコーデで美脚披露
松井は、ピンクとマスタードカラーのニットに、ブラウンのプリーツスカートを身につけた秋らしい装いを公開。ヒールに白のハイソックスを合わせた脚の美しさが際立っており、シックなコーディネートが大人の雰囲気を漂わせている。
この投稿に、ファンからは「脚が長い！」「スタイル抜群」「おしゃれだし上品」「ハイソックス似合う」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆松井愛莉、シックコーデでスラリ美脚
◆松井愛莉の美脚に反響
