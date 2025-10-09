“脳”でハイテク機器を操る！？ ”異色の医師”が脳波に挑む
10月4日（土）に放送した「ブレイクスルー」（毎週土曜 午前10時30分）
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】“脳”でハイテク機器を操る！？ ”異色の医師”が脳波に挑む
頭で考えるだけで、スマホやロボットアームなどのハイテク機器を操作するSFのような術「BCI＝ブレイン・コンピューター・インターフェース」の実現に挑んでいるのが、脳神経外科医で大阪大学大学院の平田雅之特任教授だ。
開発したのは、脳に直接貼る電極シートと、頭蓋骨に固定する超小型の脳波計。
非常に微弱な脳波を正確に計測し、独自のAIで解析することで電子機器を操作できる仕組みだ。2020年にベンチャー企業「JiMED（ジーメド）」を設立し、社会実装を目指している。
平田は、大学時代にロボット工学を研究し、卒業後は自動車メーカーでエンジニアも経験。医学と工学の知見で、今回の技術を生み出した。
“日本発”で世界をリードする機器を生み出そうという開拓者に、作家・相場英雄が迫る！
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：大阪大学大学院 平田雅之 特任教授（脳神経外科医）
ナレーター：谷田歩（俳優）
