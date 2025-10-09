【小石川 エマ 【ノクターン】 with Honda AB12 モトコンポ】 2026年4月 発売予定 価格：8,800円

コトブキヤは、プラモデル「小石川 エマ 【ノクターン】 with Honda AB12 モトコンポ」を2026年4月に発売する。価格は8,800円。コトブキヤオンラインショップにて予約受付が開始されている。

本製品は、「創彩少女庭園」シリーズに登場するエマちゃん先輩こと、小石川エマと、青島文化教材社製スケールモデル「1/12 ホンダ AB12 モトコンポ ‘81」とのコラボレーションモデル。本製品のために特別に作られたオリジナルカラーの「1/12 ホンダ AB12 モトコンポ ‘81」が付属する。コトブキヤショップで購入すれば、購入特典「ショートヘアアレンジパーツ」が付いてくる。

製品特徴

付属品/ギミック

・本製品に付いている「1/12 ホンダ AB12 モトコンポ ‘81」のタイヤパーツは完全新規設計で、新規ヘルメットパーツが付属する。

オリジナルカラー

・制服は黒と白をベースに落ち着いた印象の鮮やかなオリジナルカラーを採用。これまでの元気なイメージの小石川エマから一転し、少し大人びたコーデとなっている。

・制服のトーンに合わせて肌の色は透き通る白をイメージし「スキンカラーC」が採用されている。

・塗装済み顔パーツは「笑顔」1種が付属。瞳の色は新規の鮮やかなブルーを採用。本体の色と相性もぴったり。

4種類のスカートパーツ

「通常タイプ」・「なびきタイプ」・「ひろがりタイプ」・「座り姿勢タイプ」のスカートパーツ4種類が付属する。

座り姿勢パーツ

座り姿勢パーツによって、ヘキサギアだけでなくモトコンポにも乗れる。

※「1/12 ホンダ AB12 モトコンポ ‘81」の組み立てにはプラモデル用接着剤が必要となります。ご注意ください。

「小石川 エマ 【ノクターン】 with Honda AB12 モトコンポ」セット内容

（1）小石川 エマ本体×1

（2）ヘアスタイルパーツ2種×各1

「ゆるふわウェーブ」・「ツインテール」・「お団子」※ツインテールとお団子は基部が1つとなり、どちらか選択式となる。

（3）前髪パーツ4種×各1

「カチューシャあり（通常）」・「カチューシャあり（メガネ対応）」・「カチューシャなし（通常）」・「カチューシャなし（ヘアアクセサリー対応）」

（4）表情パーツ（塗装済みタイプ）「笑顔」×1

（5）表情パーツ（未塗装タイプ）4種×各1

「笑顔」・「叫び顔」・「イヤイヤ顔」・「ドン引き顔」

（6）手首パーツ11種×左右各1

「持ち手（ペンタブ用）」・「持ち手（タブレットPC用）」・「持ち手（コントローラー用）」・「かっこいい平手」・「持ち手（通常）」・「持ち手（狭）」・「持ち手（広）」・「持ち手（丸）」・「握り手」・「指さし手A」・「平手」

（7）前かがみ胴体パーツ×1

（8）座り姿勢用パーツ×1

（9）スカートパーツ4種×各1

「通常タイプ」・「なびきタイプ」・「ひろがりタイプ」・「座り姿勢タイプ」

※座り姿勢タイプを使用する時は専用のパーツを使用

（10）靴を脱いだ足首パーツ×左右各1

（11）タブレットPC×1

（12）ペンタブレット×1

（13）聖アイリス女学園指定通学カバン×1

（14）ヘアアクセサリー5種×各1

（15）展示用ベース×1

（16）メガミデバイス対応6mm径 首パーツ×1

（17）水転写表情デカール×1

（18）1/12 ホンダ AB12 モトコンポ ‘81※新規タイヤパーツが付属。

（19）ヘルメットパーツ

(C) AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co,.Ltd.

(C) KOTOBUKIYA