小石川 エマ×アオシマ「1/12 ホンダ AB12 モトコンポ ‘81」コラボモデルが登場！ 予約受付開始
コトブキヤは、プラモデル「小石川 エマ 【ノクターン】 with Honda AB12 モトコンポ」を2026年4月に発売する。価格は8,800円。コトブキヤオンラインショップにて予約受付が開始されている。
本製品は、「創彩少女庭園」シリーズに登場するエマちゃん先輩こと、小石川エマと、青島文化教材社製スケールモデル「1/12 ホンダ AB12 モトコンポ ‘81」とのコラボレーションモデル。本製品のために特別に作られたオリジナルカラーの「1/12 ホンダ AB12 モトコンポ ‘81」が付属する。コトブキヤショップで購入すれば、購入特典「ショートヘアアレンジパーツ」が付いてくる。
製品特徴
付属品/ギミック
・本製品に付いている「1/12 ホンダ AB12 モトコンポ ‘81」のタイヤパーツは完全新規設計で、新規ヘルメットパーツが付属する。
オリジナルカラー
・制服は黒と白をベースに落ち着いた印象の鮮やかなオリジナルカラーを採用。これまでの元気なイメージの小石川エマから一転し、少し大人びたコーデとなっている。
・制服のトーンに合わせて肌の色は透き通る白をイメージし「スキンカラーC」が採用されている。
・塗装済み顔パーツは「笑顔」1種が付属。瞳の色は新規の鮮やかなブルーを採用。本体の色と相性もぴったり。
4種類のスカートパーツ
「通常タイプ」・「なびきタイプ」・「ひろがりタイプ」・「座り姿勢タイプ」のスカートパーツ4種類が付属する。
座り姿勢パーツ
座り姿勢パーツによって、ヘキサギアだけでなくモトコンポにも乗れる。
※「1/12 ホンダ AB12 モトコンポ ‘81」の組み立てにはプラモデル用接着剤が必要となります。ご注意ください。
「小石川 エマ 【ノクターン】 with Honda AB12 モトコンポ」セット内容
（1）小石川 エマ本体×1
（2）ヘアスタイルパーツ2種×各1
「ゆるふわウェーブ」・「ツインテール」・「お団子」※ツインテールとお団子は基部が1つとなり、どちらか選択式となる。
（3）前髪パーツ4種×各1
「カチューシャあり（通常）」・「カチューシャあり（メガネ対応）」・「カチューシャなし（通常）」・「カチューシャなし（ヘアアクセサリー対応）」
（4）表情パーツ（塗装済みタイプ）「笑顔」×1
（5）表情パーツ（未塗装タイプ）4種×各1
「笑顔」・「叫び顔」・「イヤイヤ顔」・「ドン引き顔」
（6）手首パーツ11種×左右各1
「持ち手（ペンタブ用）」・「持ち手（タブレットPC用）」・「持ち手（コントローラー用）」・「かっこいい平手」・「持ち手（通常）」・「持ち手（狭）」・「持ち手（広）」・「持ち手（丸）」・「握り手」・「指さし手A」・「平手」
（7）前かがみ胴体パーツ×1
（8）座り姿勢用パーツ×1
（9）スカートパーツ4種×各1
「通常タイプ」・「なびきタイプ」・「ひろがりタイプ」・「座り姿勢タイプ」
※座り姿勢タイプを使用する時は専用のパーツを使用
（10）靴を脱いだ足首パーツ×左右各1
（11）タブレットPC×1
（12）ペンタブレット×1
（13）聖アイリス女学園指定通学カバン×1
（14）ヘアアクセサリー5種×各1
（15）展示用ベース×1
（16）メガミデバイス対応6mm径 首パーツ×1
（17）水転写表情デカール×1
（18）1/12 ホンダ AB12 モトコンポ ‘81※新規タイヤパーツが付属。
（19）ヘルメットパーツ
(C) AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co,.Ltd.
(C) KOTOBUKIYA