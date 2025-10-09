「男らしくない！」と女子がイライラする「遠回しな告白」９パターン
好きな女子に告白するときは誰でもドキドキするもの。ところが、恥ずかしいばかりにハッキリしないもの言いになってしまい、女子をイラッとさせていることがあるようです。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者に聞いた「『男らしくない！』と女子がイライラする『遠回しな告白』９パターン」を紹介します。
【１】けなされたか誉められたかわからない「君の顔じゃなくて性格が好きなんだ」
「『顔じゃない』って、女子に対してあり得ない」（２０代女性）など、誉め方を間違ってしまうと女子にムッとされるようです。ストレートに「君が好き」と言ったほうが、回りくどさもないでしょう。
【２】「何を聞きたいワケ！？」と思わず聞き返したくなる「僕のことどう思う？」
「『どう』と聞かれても困る！」（２０代女性）と、女子に付き合うかどうかの判断を委ねるような態度に、イラッとくる女子もいるようです。ただし、目にハートを浮かべながら思いっきり「好きモード」で聞けば、女子もまんざらではないかもかもしれません。
【３】「自分の意思はないの？」と疑問に思う「母さんが、お前みたいな子が一番って言ってた」
「付き合う子も自分で判断できないマザコン男はイヤ」（２０代女性）など、母親の言葉を引き合いに出して告白しようとする男子を、情けないと思う女子もいます。異性から恋愛対象として見てもらえるように、早く自立を目指しましょう。
【４】ドラマの見過ぎを疑う「あの寄り添っている星たちのようになりたいねぇ」
「映画のようなセリフはリアルで言われるとサムイ」（２０代女性）というように、自分の言葉に酔っている男子に、冷たい目を向ける女子もいるようです。恋愛ドラマのセリフにありがちな表現だとナルシストっぽいと思われるので、避けたほうがよさそうです。
【５】遠回し過ぎてうっとうしく思う「お前には俺みたいな奴が必要だと思う」
「『私には必要ありません。あなたが私を必要なら別ですけど』と思う」（２０代女性）など、恩着せがましい言い方に、反感を覚える女子もいるようです。自分が責任を取らずに済むような言い方ではなく、「俺には君が必要だ」と素直に気持ちを伝えるほうが好感を持たれるでしょう。
【６】「あ、そう」と流してしまいたくなる「一緒に遊んでると楽しいんだよね」
「だから何？」（２０代女性）というように、友人間の会話とも取れかねない告白だと、答えようもなくスルーする女子もいます。「だからずっと一緒にいたい」と付け加えれば、「それって…？」と聞き返してくれるかもしれません。
【７】「お試しかっ」と突っ込みを入れたくなる「付き合ってみる？」
「冗談みたいなノリで言ってほしくない」（２０代女性）など、断られたときも笑って済ませられる告白に、女子はズルさを感じるようです。かえって、「当たって砕けろ」的な言い方のほうが潔く、好感を持ってもらえそうです。
【８】「かも」と言われてもどう返事してよいか不明な「お前のこと、好きかも」
「『お気持ちがハッキリしてからご連絡ください』と言いたくなる」（２０代女性）など、あまりに曖昧なもの言いに、冷たい反応の女子もいるようです。あやふやな言い方は優柔不断さを印象づけるだけなので、カッコよく言い切る勇気を持つようにしましょう。
【９】「そうだったの」と返事をするしかない「君は僕の初恋の人だったんだ」
「『それって昔の話よね？ で？』とリアクションに困る」（２０代女性）というように、過去形で好意を示されたところで、どうしたものか女子は困惑するようです。少しキザになってでも「まだその初恋は続いているんだ」と続ければ、一途な気持ちが伝わり女子は胸キュンしそうです。
ほかにも「告白したつもりが、なぜか相手の女子にイラッとされたセリフ」があれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（橘しげる）
