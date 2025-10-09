

『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』Ⓒテレビ東京

永瀬廉(King & Prince)がMCを務める音楽トークバラエティ番組『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』が、９日26時5分からテレ東で放送される。本番組のメインビジュアルが完成。併せて今後出演するゲストを一部解禁した。

本番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを呼び、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していく。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”を音楽トークバラエティ初MCの永瀬廉(King & Prince)と共に探求する『成長型音楽バラエティ』。

初回放送のゲストは、永瀬が事務所の先輩として公私ともに慕う玉森裕太（Kis-My-Ft2）を呼び、2人の親しい関係ならではのトークを繰り広げます。音楽の魅力を広く発信しながら、多くの方々の背中をそっと押すような番組となっている。TVerの見逃し配信もあり。

本番組のメインビジュアルが完成した。鮮やかなグリーンを背景に、永瀬のあたたかな笑顔を組み合わせて、爽やかで明るい雰囲気に仕上げた。さらに、レコードやスピーカー、プレーヤーといった音楽アイテムを配置し、音楽がもたらす高揚感や感動、ワクワクする気持ちを視覚的に表現したデザインとなっている。

今後出演するゲストを一部解禁。10月中に放送される「ミュージックカプセル」では、ゲストに内田篤・HONGJOONG(ATEEZ)、YUNHO(ATEEZ)・梶裕貴・鞘師里保・槙野智章を迎え、音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力や“人生を変える楽曲とは何か”を紹介。ゲストが出演する放送日は、番組公式SNSで随時更新中。