【ペーパーシアター ウッドスタイル PT-WL28 PEANUTS】 9月24日より順次発売 価格：3,740円

エンスカイは、紙でキリとる名場面「PAPER THEATER」シリーズの新商品「ペーパーシアター ウッドスタイル PT-WL28 PEANUTS」を9月24日より同社公式通販サイト「エンスカイショップ」および各販売店舗にて順次販売している。価格は3,740円。

ペーパーシアターはレーザーでカットされた紙を重ね合わせて作品世界を表現するペーパークラフトキット。本商品はスヌーピーのシルエットをかたどったユニークなフォルムとなっており、スヌーピーの大好物であるドーナツやチョコチップ・クッキーをはじめ、食べ物をテーマにしたコミックスのシーンをモチーフに、スヌーピーやチャーリー・ブラウンなどおなじみの仲間たちがシルエットの中にぎゅっと詰め込まれている。奥行きを活かしたレイヤー構造で、裏面にもスヌーピーの後ろ姿が描かれているため前後どちらからも楽しめる。

「ペーパーシアター ウッドスタイル PT-WL28 PEANUTS」概要

セット内容：キットパーツ、組み立て説明書

商品サイズ：152×100×42mm（高さ×幅×奥行き）

希望小売価格：3,740円

発売日：9月24日（水）より順次予定

販売場所 ： エンスカイ公式通販サイト「エンスカイショップ」全国の玩具店、量販店、家電量販店など

※販売時期は各店舗にお問い合わせください。

(C) 2025 Peanut Worldwide LLC www.snoopy.co.jp