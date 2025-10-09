日本の中心地、山梨県で開催

9月28日、クルマを愛するAUTOCAR JAPANの読者を対象としたスーパーカーのオーナーミーティング『スーパーカー・コレクション2025 in甲府城』が開かれた。

【画像】山梨に新旧モデル70台以上が集結！『スーパーカー・コレクション2025 in甲府城』 全200枚

富士山、北岳という日本で一番目、二番目に高い山が位置し、日本の中心地といえるのが山梨県だ。そんな山梨県甲府市の中心にある鶴舞城公園が舞台に選ばれた。自動車趣味の愉しさ、魅力を共有し、幅広い世代に広めていくこと、そして都心から100km程度と、ドライブにも適した山梨県の魅力を伝えることも目的としている。



9月28日にスーパーカー・コレクション2025 in甲府城が初開催された。 佐藤亮太

『スーパーカー・コレクション2025』にエントリーできるのは、主催者が規定した基本的にはノーマル車両の古今東西スーパーカー。会場の関係から事前登録した60台限定とされたが、応募台数が早々に上回ったこともあり、最終的には展示車を含み74台が集結した。

会場がオープンするとフェラーリ、ランボルギーニ、マセラティ、アストン マーティン、ポルシェ、ロータスなどの様々なモデルが集まってきた。首都圏からの参加が中心となったが、地元山梨はもちろん、遠く名古屋や奈良からも熱心なオーナーが馳せ参じた。

会場中央のグリーン上には最新のスーパーカーであるダラーラ・ストラダーレ、アストン マーティン・ヴァンキッシュ、ポルシェ911タルガ4GTS、日産GT-Rを展示。

フォルクスワーゲン・ジャパンはゴルフRとパサートを持ち込み、このほかAUTOCAR JAPANで清水草一氏が連載している『自動車ラスト・ロマン』でおなじみの『大貴族号』こと、先代マセラティ・クアトロポルテも登場した。

また、『レジェンドスーパーカー』として、往年の代表的モデルであるロータス・ヨーロッパ・スペシャルのサーキット狼仕様と、ランボルギーニ・ミウラP400S、フェラーリ365GT4/BBと512BBiを特別展示。往年のスーパーカーブームの光景が再現され、来場者の注目を集めていた。

308と911ターボのコンクールデレガンス

クラシックカーの美とコンディション、オリジナル度を競うコンクールデレガンスがプログラムに組み込まれた。

今回のテーマは、1975年に誕生し今年50周年を迎えたフェラーリ308と、ポルシェ911ターボが選ばれた。フェラーリ308GTB/GTSにはファミリーの328系とディーノ308/208GT4が、911ターボには930系だけでなく空冷の全ターボも含まれる。



50周年を迎えたフェラーリ308と、ポルシェ911ターボ（写真）のコンクールデレガンスを開催。 佐藤亮太

308GTB/GTSはFRPボディの初期型からクワトロバルボーレまで4台、そして4台の328GTS、8気筒モデルの始祖となる208GT4が加わり合計9台が並んだ。

911ターボは、1987年から1991年までの6台が姿を見せた。そのなかには希少なフラットノーズの姿も見られた。

また、コンクールデレガンスとは別に、参加者同士による人気投票と、来場者が選ぶ人気投票も行われた。投票するために会場に並んだ1台1台を丹念にチェックする姿が見られた。

トークショー『最後の自動車ロマン』に清水草一らが登場

イベントはオープニングセレモニーから始まり、連載タイトルと同じ『最後の自動車ロマン』と題したトークショーが行われた。数多くのフェラーリを乗り継いできた清水草一氏と、スーパーカーを得意とし自らも所有する西川淳氏、そしてAUTOCAR JAPAN総編集長の笹本健次が登壇。司会はモータージャーナリストの吉田拓生氏が務めた。

まずは清水氏が連載する先代マセラティ・クアトロポルテをテーマに、当時の評価や様々なこぼれ話が語られた。続いて今回のコンクールデレガンスに選ばれたフェラーリ308とポルシェ911ターボの思い出が述べられ、普段聞けない貴重なエピソードが披露された。



清水草一氏の連載タイトルと同じ『最後の自動車ロマン』と題したトークショーを開催。 佐藤亮太

トークショーに続いて午前11時からコンクールデレガンスの審査がスタート。審査員は先のトークショーに登壇した清水氏、西川氏、吉田氏、笹本総編集長の4名が担当した。

審査はペブルビーチ・コンクールデレガンスのチェックポイントに準じた項目で、厳格に行われた。基本的には各部のコンディションとオリジナル度を中心に確認してゆくもの。審査にはオーナーも立ち合い、エンジンを始動したのちアピールポイントの説明を熱心に行っていた。

ウィナーはブラウンメタの308GTSに

参加者の親睦や新たな交流も一段落した午後2時から、コンクールデレガンスと人気投票の結果が発表され、上位入賞者への表彰式が行われた。

フェラーリ308/328クラスは、シックなブラウン・メタリツァートの1978年式フェラーリ308GTSが1位に選ばれた。各部のオリジナル度とコンディションの良さが評価されたもの。トロフィーのほか副賞として常磐ホテル宿泊券が贈られた。



クラスウィナーとなったブラウンメタのフェラーリ308GTS。 上野和秀

2位は1976年式ディーノ208GT4が選ばれ、トロフィーと山梨名産の高級シャインマスカットがプレゼントされた。3位には1985年式フェラーリ308GTSクワトロバルボーレが続き、トロフィーと山梨名産の煮貝が贈られた。

ポルシェ911ターボ・クラスは、1988年式911ターボがコンディションの良さとオリジナルを保っていることから審査員の全員一致で1位が決定した。トロフィーのほか副賞として常磐ホテル宿泊券が贈られた。

2位は1989年式911ターボが獲得し、トロフィーと山梨名産の高級シャインマスカットがプレゼントされた。3位は1989年式911ターボが選ばれ、トロフィーと山梨名産の煮貝が贈られた。

次回は走りの要素も盛り込みたい

参加者が選ぶ人気投票は、マニア好みのモデルで素晴らしいコンディションに保たれたディーノ208GT4が1位の座を射止め、トロフィーと湯村温泉の旅館明治宿泊券が贈られた。

このほか来場者による人気投票も行われ、こちらは1971年ランボルギーニ・ミウラP400Sが断トツの投票を集め獲得。トロフィーと湯村温泉の旅館明治宿泊券が贈られた。



大盛況となったスーパーカー・コレクション2025 in甲府城。来年の開催も予定される。 佐藤亮太

表彰式に続いてジャンケン大会が行われた。ゲストの西川氏、吉田氏、清水氏提供の秘蔵のアイテムや、笹本総編集長は幻のAUTOCAR JAPAN 0号を提供。このほかマセラティ ジャパンを始め協賛各社提供のノベルティグッズに加え、山梨産の希少なスパークリング日本酒や、本格的なステーキが楽しめるペントハウスのペア食事券が用意され、参加者一同で大いに盛り上がった。

最後に笹本総編集長から参加者へ感謝の意が伝えられとともに、来年も開催したいという意向が発表された。次回は走りの要素も盛り込みたいと述べ、名残惜しい中での解散となった。

『スーパーカー・コレクション2025 in甲府城』は、初めての開催ながらオーナー同士の交流も図られ、成功裏のうちに終了した。帰途に着く参加者は、満足げな表情で会場を後にしていった。

●コンクールデレガンス結果

・フェラーリ308/328クラス

1位 1978年式フェラーリ308GTS

2位 1976年式ディーノ208GT4

3位 1985年式フェラーリ308GTSクワトロバルボーレ

・ポルシェ911ターボ・クラス

1位 1988年式ポルシェ911ターボ

2位 1989年式ポルシェ911ターボ

3位 1989年式ポルシェ911ターボ

●エントラント・チョイス・アワード（参加者による人気投票）結果

1位 1976年式ディーノ208GT4

2位 1973年式ロータス・ヨーロッパ・スペシャル

3位 1971年式ランボルギーニ・ミウラP400S

●オーディエンス・アワード（来場者による人気投票）結果

1位 1971年式ランボルギーニ・ミウラP400S

2位 2011年式フェラーリ599GTO

3位 1971年式ロータス・ヨーロッパTC/SP