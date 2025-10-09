【同居NG？私、良義母なのに】本当の娘のように思っていたのに…なんで！？＜第1話＞#4コマ母道場
いつも誠心誠意尽くしていた相手に、たまには頼ろうとして拒否されたら……あなたはどう思いますか？ 「今までいろいろしてあげたのに」と怒りが湧いてくる人もいれば「仕方がない」と受け入れる人もいるでしょう。今回はお嫁さんに誠心誠意尽くしたお義母さんのお話です。
第1話 恩知らずな嫁
【編集部コメント】
お義母さんは「いろいろクミさんに尽くしてきた」と言っています。だからこそ同居をお願いしたのに、クミさんは同居を拒否しているようですね。マサヨシさんまで「クミは冷たい」と、クミさんを責めている様子。クミさんは驚いた顔をしていますが……。どうしてこんなことになってしまったのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
