#KTCHANが、デジタルシングル「ホントウノコト。」を10月8日にリリース。あわせて、同楽曲のMVも公開された。

同楽曲は、“愛しているはずの彼への恋心が薄れかけ、別れを告げた方がいいかもしれないとなんとなく思っているけどなかなか切り出せず、「モヤモヤ」している気持ち”を表現した楽曲だ。

MVでは、思考が回転して行く様子を表現しており、渋谷のど真ん中で撮影された回転していく映像が、リリックと相まって印象に残るシーンになっている。

また、同楽曲のリリースを記念して、#KTCHAN初のオリジナル香水の発売が決定。楽曲のリリックは、〈振り向いて欲しくて 首元にこっそり さりげなく 吹きかけた 秘密の香り〉〈思い出よぎるこの香りが消える頃に言わなきゃホントウノコト。〉など、“香水の匂い”が全体を通してキーワードになっている。香水はそれをイメージして作られており、#KTCHAN自身がセレクトした香りに。

なお#KTCHANは、10月よりZIP-FM『NONSTOP CALLING』のコーナーレギュラーも決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）