¡Ö¸å¤í»Ñ¤âºÇ¹â¡×à¥¢¥¤¥É¥ë»Ë¾åºÇ¶¯BODYá24ºÐ¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËµÓ¸÷¡ÖÅØÎÏ¤Î»òÊª¡×
»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯Ãæ
¡¡¸µNMB48¤Çà¥¢¥¤¥É¥ë»Ë¾åºÇ¶¯BODYá¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç²Î¼ê¤Î²£Ìî¤¹¤ß¤ì(24)¤¬¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ÇËá¤¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÈÂÎºî¤êÃæ¤À¤è¡¡ºÇ¶á¤ÏÄ´»ÒÎÉ¤¤»þ¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤È¥â¥Á¥Ù¾å¤¬¤ë¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¥Ü¡¼¥É¤¬ÊÂ¤Ö²°³°¤Ç¥Ó¥¥Ë¤Î¸å¤í»Ñ¤ä²£¸þ¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¶ÑÀ°¤Î¼è¤ì¤¿¿§Çò¤Î¥Ü¥Ç¥£¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸å¤í»Ñ¤âºÇ¹â¡×¡ÖSTYLEÈ´·²Èþ½÷¤µ¤ó¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤À¤è¡×¡ÖÆÃ¤Ë¤ª¿¬¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÅØÎÏ¤Î»òÊª¡×¡Ö´°àú¤Ç¤¹¡¡¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²£Ìî¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SweetCandy¤äiDOL Street¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯7·î¤ËNMB48¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤â¡¢21Ç¯5·î¤ËÆÍÁ³³èÆ°¤ò¼Âà¡£¤ª¤è¤½1Ç¯¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¡£¸½ºß¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£