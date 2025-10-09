クマの目撃情報が相次いでいます。

【写真を見る】【動画】「まさかこんな街中に」軽自動車とクマの接触事故も...鶴岡市でクマの目撃相次ぐ（山形）

昨夜、山形県鶴岡市の鶴岡公園でクマ一頭が目撃されたほか、けさは山形市内でもクマの目撃情報があり、警察などが注意を呼びかけています。

鶴岡市や警察によりますと、きのう午後８時４５分頃、鶴岡市馬場町の鶴岡公園で

公園内をジョギングしていた人がクマ１頭を目撃し、警察に通報したということです。

クマは体長１メートルほどで、公園の東側にある鳥居付近にいたとみられています。

そのおよそ１時間後、パトロール中の警察が同じ個体と見られるクマが北の方に逃げていくのを目撃しています。

東京から「けさニュースで見てびっくりしました。山の方には出るって聞いたので

行くのもやめたんですけど、まさかこんな街中に出ると思ってなかったので、きょう無事に帰れることを祈ってます」

公園内にはクマの餌となるどんぐりの木があり、市と警察が周辺のパトロールを強化するなど対応しています。

このほか、鶴岡市ではけさ６時ごろに鶴岡市茨新田で、道路を走行していた軽自動車がクマと接触する事故がありました。クマは南の方へ逃げていったということです。

■山形市内でもクマ目撃

また、けさ７時１５分ごろ山形市銅町２丁目の道路でクマ１頭が目撃されています。

クマは二口橋（ふたくちばし）近くの道路を西に向かって移動していたということです。

市と警察は、町内会と連携して巡回を継続するとしています。また、河原で芋煮会をする時は生ゴミなどを放置しないよう呼びかけています。