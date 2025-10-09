ドジャースの山本由伸投手（２７）は８日（日本時間９日）の本拠地ロサンゼルスでのフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズ（ＮＬＤＳ＝５回戦制）第３戦に先発し、４回０／３を１本塁打を含む６安打３失点、２三振１球だった。

３回までは変化球を狙われて鋭い打球を何本か許したが、１四球のみとほぼ完ぺきだった。しかし、１―０の４回先頭シュワバーに２ボールからの３球目、真ん中高めの９６・４マイル（約１５５・１キロ）のフォーシームを完璧に捉えられた。右翼上空に打球が上がると右翼手のＴ・ヘルンデスは一歩も動かなかった。打球速度１１７・２マイル（約１８８・６キロ）、飛距離４５５フィート（約１３８・７マートル）の特大弾。ポストシーズン初安打が同点アーチとなった。

続くハーパーにカウント１―１から真ん中のスプリットを左前に落とされた。さらにボームにカウント３―１から外角低めのカットボールをゴロで中前に運ばれると、ハーパーが三塁へ。中堅手パヘスの三塁への送球が暴投になり、一気に生還して１―２と勝ち越された。三塁を狙うと思わなかったのか、ベースカバーが遅れた。さらにマーシュに初球のスプリットを左犠飛にされ、１―３とされた。さらに６番リアルミュートに右翼へ二塁打されるも後続を抑えた。

しかし、５回にストット、ターナーに連打されたところで降板となった。２番手の左腕バンダはダブルスチール無死二、三塁とされるもシュワバーを空振り三振、ハーパーを右飛、マーシュを空振り三振に仕留め、追加点を許さなかった。

地区優勝、ワイルドカードシリーズ突破と２度の節目の試合で勝利投手になり、チームをシャンパンファイトに導いたが、３度目は苦しい投球だった。