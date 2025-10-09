けさ、日本海東北自動車道遊佐比子インターチェンジ付近で、通行止めの標識が置かれた無人のトラックに軽ワゴン車が衝突し、運転していた男性が意識不明となっています。

【写真を見る】通行止めの標識が置かれた無人のトラックに衝突 軽ワゴン車の運転手が意識不明 日本海東北自動車道遊佐比子IC付近（山形）

警察によりますと、きょう午前７時２０分ごろ、日本海東北自動車道遊佐比子インターチェンジ上り線で、交通規制を知らせるため荷台に通行止めの標識が置かれた

無人のトラックに軽ワゴン車が衝突しました。

救急隊が駆けつけた時軽ワゴン車を運転していた男性は意識不明の状態で車の中にいて、その後病院に搬送されました。同乗者はいませんでした。

現場の日本海東北自動車道は、きのう遊佐町藤崎地内の道路でのり面が崩れているのが見つかったため、酒田みなとインターチェンジから遊佐比子インターチェンジの間が全面通行止めとなっていました。その通行止めの注意を促すトラックに衝突したということです。

警察では、事故の原因などを詳しく調べています。