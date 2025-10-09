＜速報＞好調・勝みなみが首位と2差で折り返し 竹田麗央、吉田優利は1アンダー
＜ビュイックLPGA上海 初日◇9日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーアジアシリーズ初戦の第1ラウンドが進行している。先週の「ロッテ選手権」で3位に入った勝みなみは、前半を2バーディ・ボギーなしで回り、首位と2打差の2アンダー・6位タイでハーフターンしている。
【写真】めちゃくちゃ楽しそうな渋野日向子
日本勢2番手は1アンダー・12位タイにつける竹田麗央と吉田優利。山下美夢有はイーブンパー・31位タイ、畑岡奈紗は1オーバー・62位タイ、馬場咲希は2オーバー・68位タイにつけている。4アンダー・単独首位にアルピチャヤ・ユボル（タイ）。1打差2位タイにイ・ソミ（韓国）、ジェマ・ドライバーグ（スコットランド）、アシュレー・ブハイ（南アフリカ）が続いている。今大会の賞金総額は220万ドル（約3億3568万円）。優勝者には33万ドル（約5035万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞ビュイックLPGA上海 スコア速報
日本勢の現在地は？ 米女子ポイントランキング
上海大会で異例の特別措置 ツアーのミスで出場機会逃した選手に「LPGA特別出場枠」
全英女子で快進撃！ 山下美夢有と竹田麗央は、同じ軟鉄アイアンを使用していた！
＜LIVE＞松山英樹が参戦！ 米男子日本大会のスコア速報
【写真】めちゃくちゃ楽しそうな渋野日向子
日本勢2番手は1アンダー・12位タイにつける竹田麗央と吉田優利。山下美夢有はイーブンパー・31位タイ、畑岡奈紗は1オーバー・62位タイ、馬場咲希は2オーバー・68位タイにつけている。4アンダー・単独首位にアルピチャヤ・ユボル（タイ）。1打差2位タイにイ・ソミ（韓国）、ジェマ・ドライバーグ（スコットランド）、アシュレー・ブハイ（南アフリカ）が続いている。今大会の賞金総額は220万ドル（約3億3568万円）。優勝者には33万ドル（約5035万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞ビュイックLPGA上海 スコア速報
日本勢の現在地は？ 米女子ポイントランキング
上海大会で異例の特別措置 ツアーのミスで出場機会逃した選手に「LPGA特別出場枠」
全英女子で快進撃！ 山下美夢有と竹田麗央は、同じ軟鉄アイアンを使用していた！
＜LIVE＞松山英樹が参戦！ 米男子日本大会のスコア速報