＜速報＞松山英樹は前半イーブン 金谷拓実が上位でプレー中
＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS 初日◇9日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の第1ラウンドが進行している。松山英樹は前半を2バーディ・2ボギーで回り、イーブンパー・29位タイで折り返している。
【LIVE】大ギャラリーの中でショットを放つ松山英樹
強風の中、1番パー4からティオフ。1番、2番はパーセーブしたが、3番パー3でボギーを喫する。しかし6番パー5で初バーディを奪うと、ボギーを1つ挟んで迎えた8番パー4で2メートルのバーディパットを沈めた。後半では首位との4打差を追走する。4アンダー・首位タイにマックス・グレイザーマンとバド・コーリー（ともに米国）。1打差3位タイにはアダム・スコット（オーストラリア）、ボウ・ホスラー（米国）が続いている。日本勢最上位は2アンダー・5位タイにつける金谷拓実。1アンダー・17位タイには蝉川泰果、大西魁斗、アマチュアの小林大河が続いている。中島啓太は2オーバー・54位タイ。石川遼は3オーバー・60位タイ、久常涼は7オーバー・76位タイと苦戦している。今大会の賞金総額は800万ドル（約12億2029万円）。優勝者には144万ドル（約2億1965万円）が贈られる。
