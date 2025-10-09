アルビレックス新潟のサポーターらがJR新潟駅でホーム戦への来場を呼びかけ、チラシを配りました。



JR新潟駅の構内では、クラブスタッフやマスコットのアーくん・JR職員らが26日のホーム戦への来場を呼びかけました。例年行われている取り組みですが、J1最下位と苦しむ今年はサポーターの有志も参加しました。



26日のホーム戦でJ2降格が決まる可能性があり、サポーターは多くの来場者で選手を後押ししたいとしています。



■サポーター有志

「サポーターみんなで力を合わせて新潟県民全体で後押ししていけたらと思うので、声で後押しして何とか残留に導きたい。」



アルビは、18日にアウェーで東京ヴェルディと対戦し、26日にホームでヴィッセル神戸と対戦します。