朝ドラ『風、薫る』上坂樹里、撮影開始 見上愛とW主演「心を込めて演じてまいります！」【コメント全文】
NHKの連続テレビ小説『風、薫る』（2026年度前期）で俳優・見上愛とともに主演を務める上坂樹里が、撮影を開始した。
【写真】似合ってる！役衣装に身を包み笑顔の上坂樹里
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちと向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守ために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
見上は一ノ瀬りん、上坂は大家直美を演じる。見上は9月8日、栃木でクランクインした。
上坂はクランクインについて「毎日が新しい風に吹かれているようでとても刺激的です」「心を込めて演じてまいります！」などと心境をコメントした。
■上坂樹里、コメント
撮影が始まり、毎日が新しい風に吹かれているようでとても刺激的です。
直美として考えること、時に悩むこともありますが、そのすべてが幸せで、役とともに歩めることに感謝しています。
共演者の皆様、スタッフの皆様と力を合わせながら、現場の温かな空気に包まれる日々です。
その一瞬一瞬を大切に、この風が皆さまのもとへ優しく届くよう、心を込めて演じてまいります！
放送を楽しみにしていただけたらうれしいです。
