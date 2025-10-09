万博ロボットも“勤務”終了間際「閉幕まで頑張って警備するぞー！」 “声入り”の仕事に密着動画が公開
大阪・関西万博の日本館が、9日までに公式SNSを更新し、閉幕に向かって頑張る「警備ロボット」の様子を伝えた。
【動画】万博「日本館」ロボットの勤務に密着 スタッフと声かけの様子も
「日本館 警備ロボットに密着」とし、「日本館の安全のために、日々がんばっている警備ロボットの様子を覗いてみました！さて、どんな一日を過ごしているのでしょうか？」と動画を公開。
来場者にはおなじみの警備ロボットが「異常なし！順調、順調」とパトロールし、スタッフと「お疲れさまです！」と“声”であいさつを交わす様子などが映っている。
警備ロボットは「閉幕まで頑張って警備するぞー！」と気合。半年間にわたり実施された万博は、10月13日に閉幕を迎える。
