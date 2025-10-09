女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が8日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に、仲良しの後輩でリオ五輪レスリング女子48キロ級金メダリスト・登坂絵莉さん（32）とゲスト出演。現役時代の壮絶な戦いを振り返った。

世界の舞台では、勝つために必死の相手からとんでもない“作戦”が繰り出されるという。吉田さんといえば！の必殺タックルを封じようと構えず腕を完全に下ろし、入るスキをなくす相手もいたといい「これはどうしようかなあ…みたいな」と苦笑いした。

さらに五輪前年の世界選手権で、して選手が足にクリームを塗り、吉田さんがつかむと手が滑ったこともあり「審判に滑る、滑る！って日本語でアピールしても、“？”みたいな」、らちがあかず、「セコンド陣に“滑ります！”って言ったら、足首まであるシューズの所に入れ！って。3対2で何とか逆転勝ちした」と話した。

登坂さんも「勝つためには、ほんとに何でもしてきますよね。海外の選手は特に、オリンピックで勝つとほんとに人生大きく変わる人もいるから、何が何でも勝ちに来る。私はなかったけど、頭突きされたり、顔をかまれたり」と吐露。吉田さんも「浜口京子さんも頭突きされて、鼻折れて曲がってましたもん」と続いていた。