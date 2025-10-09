ちとせよしの （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　有村架純の“そっくりさん”として注目されたグラビアタレントのちとせよしのが8日、自身のXを更新し、“彼女デート”を堪能できる写真を投稿。彼女感ある写真の数々にネット上で話題となっている。

【写真】有村架純に激似！へそ出し＆胸元あらわ…グラドル・ちとせよしの

　Xでは「彼女とデートなうに使っていいよ」と4枚の写真を投稿。喫茶店でくつろぐ姿やテラスでカフェを楽しむ姿、美ボディをチラ見せした姿など、さまざまな表情を楽しめる。

　これにネット上では「朝までイチャイチャしてぇ」「青チェックの髪型かわいすぎ」「どタイプすぎる」「みんなに自慢出来ます」などと反応している。

　ちとせよしのは2000年生まれ、佐賀県出身。地元・佐賀の鉄工所で働いていたが、上京して芸能活動をスタートし、グラドルとして活躍する中、『ものまねグランプリ』に有村架純のそっくりさんとして登場すると大きな話題に。『有吉反省会』にも出演するなど活動の幅を広げている。