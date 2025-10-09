有村架純“そっくりさん”グラドル、彼女目線ショットに大反響「朝までイチャイチャしてぇ」「髪型かわいすぎ」
有村架純の“そっくりさん”として注目されたグラビアタレントのちとせよしのが8日、自身のXを更新し、“彼女デート”を堪能できる写真を投稿。彼女感ある写真の数々にネット上で話題となっている。
【写真】有村架純に激似！へそ出し＆胸元あらわ…グラドル・ちとせよしの
Xでは「彼女とデートなうに使っていいよ」と4枚の写真を投稿。喫茶店でくつろぐ姿やテラスでカフェを楽しむ姿、美ボディをチラ見せした姿など、さまざまな表情を楽しめる。
これにネット上では「朝までイチャイチャしてぇ」「青チェックの髪型かわいすぎ」「どタイプすぎる」「みんなに自慢出来ます」などと反応している。
ちとせよしのは2000年生まれ、佐賀県出身。地元・佐賀の鉄工所で働いていたが、上京して芸能活動をスタートし、グラドルとして活躍する中、『ものまねグランプリ』に有村架純のそっくりさんとして登場すると大きな話題に。『有吉反省会』にも出演するなど活動の幅を広げている。
