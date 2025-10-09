『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が10月3日に放送され、新探偵としてデビューしたバッテリィズのエース探偵が「前歯がない人vs奥歯がない人」の難題に挑む様子が描かれた。

【映像】前歯と奥歯がない女性の“口の中”（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「どっちが大変？前歯がない人vs奥歯がない人」は、大阪市の女性（50）から寄せられた次のような依頼だ。

『前歯のない人と奥歯がない人、どっちが大変なんでしょうか。ちなみに私は全部あります』

エース探偵は、「ほんとに子どもの頃から番組を見てたので、M-1の決勝に行った時より嬉しかった」と探偵就任の喜びを語った。しかし、デビュー作がこの依頼であることに、「一発目、これじゃないとダメですか」と、さっそくボヤキ節を見せた。

依頼者に詳しく話を聞くと、職場の奥歯がない男性が、ハードグミを30分経っても噛み砕けなかったエピソードから、この疑問が生まれたという。しかし、依頼者が仕事に戻るために早々に立ち去ったことで「一発目で一人？」と不安になったエース探偵は、安心感を求め、自身の地元である大阪・西成で調査を開始した。

街角で次々と前歯のない人、奥歯のない人を探し出し、それぞれの“あるある”を聞き出していく。前歯のない人からは、「とうもろこしを食べたら、1列だけ残る」、汁物を食べたら「（口から）全部出てくる」といった爆笑エピソードが続出した。一方、奥歯のない人からは、「よう舌をかむ」、そして「ホルモンはもうガムですわ」と、噛み続けなければならない苦労が明かされた。

聞くだけではどちらが大変か分からないため、エース探偵は、前歯のない人チームと奥歯のない人チームを居酒屋に集め、「ステーキ早食い対決」を決行した。

ステーキ対決では、奥歯のないチームは時間をかけているものの、比較的スムーズに食べ進められた。しかし、前歯のないチームは、そもそも肉を「噛みちぎれない」ため、口に入れるまでに苦戦を強いられた。続いて行われた「うどん対決」でも、前歯のないチームは、「空気が抜けるから（麺を）すれない」と報告。また、歯茎で噛む必要があるため、熱いものを食べる際には火傷を避けるために長くフーフーする必要があることも判明した。

一連の対決を見届けた依頼者に対し、エース探偵が結論を求めると、依頼者は「ダントツで前歯がない人が大変だなって思います」と発表した。エース探偵も「やっぱ前歯が大変っすね」とこの結論に同意。そして最後に「ほんまに歯がない人ってみんな明るい」と締めくくった。