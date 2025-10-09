『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が10月3日に放送され、愛妻の「せいや嫌い」を治したいという依頼に、せいや探偵自身が立ち向かう様子が描かれた。

【映像】せいや探偵と依頼者によるアドリブ漫才（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「妻のせいや嫌いを治して」は、愛知県の男性（31）から寄せられた次のような依頼だ。

『突然ですが、僕は霜降り明星のせいやさんが大々大好きです。せいやさんの出るYouTubeやラジオを視聴することが僕の日課で、もはや生きがいといってもいいほどです。そんな大大大好きなせいやさんと同じくらい、大大大好きな妻と今年の2月に結婚しました。誰にでも優しく、よく笑い、そしてとても可愛い理想の妻です。ただ、そんな妻はせいやさんのことが大大大嫌いだそうです。テレビでせいやさんがチラッと映っただけでも、すぐにチャンネルを変えさせられます。そこで、探偵さんにお願いです。堂々とせいやさんの動画を見られるように、妻のせいやさん嫌いを治していただけませんか。よろしくお願いします』

この依頼を担当するのは、他でもないせいや探偵だ。妻が「大アンチせいや」であることを事前に知っていたせいや探偵は、ロケ冒頭から少々ビビり気味の様子を見せた。まず、せいや探偵は、妻がせいや嫌いの理由を探るため、偽企画を装って奥様へのインタビューを試みる。すると、奥様は一番嫌いな芸人に「霜降りのせいや」と答える。嫌いな理由は、「そもそも面白くない」こと。さらに、旦那と付き合っているときに「めちゃめちゃ見せられたので、無理になりました」と告白した。

いざ、せいや探偵がご対面。奥様は険しい表情のまま、「なんか知ってるときよりも、アゴ丸く、アゴと首一緒みたい」と発言した。せいや探偵は、奥様に自分のフォルムに慣れてもらうため、「せいやと同じフォルムの人たち」を集めたが、これは逆効果に終わってしまった。

次に、せいや探偵は、後輩芸人（ダブルヒガシの東）に電話をし、M-1グランプリの予選で落ちた際に忙しいにもかかわらず励ましのLINEを送ったという、せいやの「いい人」エピソードを伝えてもらう。奥様は「いい人っていうのは伝わってきました」と認めたものの、結論として「だが、旦那が悪いですね」と、嫌悪の原因が夫の「見せすぎ」にあると突き止めた。

最初「マイナス100ぐらい」だったという状況から逆転するため、せいや探偵は「不意な即興は多分笑っちゃうんじゃないか」と考え、依頼者とアドリブ漫才を決行する。

テーマ「ハムスター」で始まった漫才で、せいやがハムスター役になりきった依頼者に対し、アドリブでツッコミを連発。結果、奥様は大爆笑し、「めっちゃ笑っちゃいました」と話す。最後に依頼者は「家の大画面でせいやさんの動画見てもいいですか」と聞くと、「頻度と量で」と答えた。そして、せいや探偵は「おれも笑かすように頑張るわ」と誓った。