タレントの菊地亜美（35）が9日、都内で行われた「値段のない豆腐屋さん」開店イベント「値段のない豆腐屋さん〜みんなが納得の『フェアな値段』を考えよう〜」に出席。2児の母として「豆腐愛」を語り尽くした。

菊地は20年8月に長女、25年3月に次女の出産を発表。イベントでは「下の子が離乳食始まった」と近況を明かし、「お豆腐ってそのままつぶして離乳食にできるので、体にいいものというか…国産のものを選んだりしてます」と話した。

買い出しでは、近所のスーパーを3軒ほど回ることもあるという。豆腐を選ぶポイントを問われると「一番最初に見るのが、正直値段」とズバリ。スーパーに行くたびに買うため「そんなに凄い高いものも買っていられないですし。“今日このお豆腐安いんだ！”とか、大体同じスーパーだと分かってくる」と語った。

愛娘たちには、味噌汁や冷や奴、マーボー豆腐などに調理して食べさせることもあるといい「結構お世話になっています」と笑顔。購入するにあたり「お鍋するんだったら大きいのを買ったり、毎日のものだったらパックになってるものを買ったり」とこだわりを披露していた。