■台風22号

非常に強い台風22号は9日朝、伊豆諸島に最も近づき、猛烈な風を吹かせました。このあとは東へ進む予想で、午後は伊豆諸島から離れる予想です。ただ、伊豆諸島では、しばらくは強風や高波に注意・警戒をしてください。また、記録的な大雨が降った後ですので大雨災害に最大級の警戒を続けてください。

■台風23号

8日(水)新たに台風23号が発生しました。台風23号は、22号より大回りで北上する予想で、11日(土)には沖縄に、12日(日)にかけては奄美に接近する見通しです。また、その後、連休明け14日(火)にかけては本州の南を進む予想で、三連休の天気にも影響するおそれがあります。今後も最新の台風情報にご注意ください。

◎全国の天気

カラッと晴れる所が多いでしょう。関東は午前中雲が広がっていましたが、午後は少し晴れ間がのぞきそうです。北海道は日本海側で昼過ぎにかけて、にわか雨があるでしょう。また、全国的に北よりの風が強めで、関東は北東の風が強まりそうです。

◎予想最高気温

前日より低い所が多く、北日本は大幅に低い所もありそうです。札幌は前日と比べて8℃も低い15℃、仙台は5℃低い21℃でしょう。東京も4℃低い24℃で、涼しくなりそうです。関東は9日の夜、ひんやりとしますので、寝冷えしないようお気をつけください。一方、東海と西日本は30℃前後で暑さが続くでしょう。名古屋は32℃、大阪は29℃、広島は30℃の予想です。

◎週間予報

10日(金)は晴れる所が多いでしょう。土日は沖縄や九州南部、四国、東日本、東北で雨の降る所がありそうです。東北と東日本はその後も来週15日(水)頃にかけて曇りや雨で、すっきりしない天気が続くでしょう。なお、今度の土日は沖縄や奄美に台風が接近しそうです。その後、西日本・東日本にも影響するおそれがありますので、今後も最新の台風情報にご注意ください。