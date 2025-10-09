【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20日本代表 0−1 U-20フランス代表（日本時間10月9日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）

【映像】PKなし…物議を醸した引っ張り合い（ビデオ確認あり）

U-20日本代表のFW神田奏真（川崎フロンターレ）がペナルティーエリア内で転倒。しかし、PKなしとジャッジされ、そのビデオ判定が物議を醸している。

日本時間10月9日、U-20日本代表はU-20ワールドカップのラウンド16でU-20フランス代表と対戦。試合を通してチャンスを多く作るも決め切れず、逆に延長後半にPKで失点してベスト16敗退となった。

試合の行方を大きく左右したのが、26分の判定だった。日本がMF大関友翔を中心にペナルティーエリアの左を完全に攻略し、ゴール前の中央に折り返したボールに神田が飛び込んだ。しかし、フランスのDFジャスティン・ブルゴーに倒されてしまい、左足で合わせることができなかった。

その直後に試合が中断され、日本がPK有無のレビューをリクエスト。カティア・ガルシア主審によるビデオ判定が行われることになった（今大会はVARがなく、FVSと呼ばれるリクエスト形式の映像判定が1試合2回まで認められている）。映像には神田のユニホームが引っ張られて伸びているシーンが映し出されたが、ガルシア主審は何度も確認。そして、「オンフィールドレビューで確認した結果、日本の9番とフランスの3番はペナルティーエリア内でお互いにホールディングをしていた。最終判定はノーファウル」とコールした。

ファンの意見は分かれる

この判定にSNS上でファンの意見は真っ二つ。「神田くんのユニ伸びてるぞ！」「神田のところファウルよ」「引っ張ってたけどなあ」「やってるけどなぁPKならず」「これはPKでええやろ」「ファウルだろー！」「PKナシ！？まじかあああ.......引っ張ってたよお」とPKを主張する声が上がった。

その一方で、「神田も引っ張ってたということになるのか」「これは神田は気付いていただろうし、流れも切ったし、もったいないリクエストだ」「リクエストこれで使ったのちょっともったいなかったような」「お互いに引っ張ったという判断か」と判定の正当性を主張する声も出ていた。

ここでPKを獲得できていれば試合の流れが大きく変わっていただけに、日本にとっては悔しい判定となった。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025）

