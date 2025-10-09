カリフォルニア州は、州の公立学校での超加工食品を規制する国内初の法律を可決した/EzumeImages/iStockphoto/Getty Images/File

（ＣＮＮ）米カリフォルニア州で８日、不健康な超加工食品を定義して学校給食から締め出す「リアルフード・ヘルシーキッズ法案」がギャビン・ニューサム知事の署名で成立した。こうした法律の制定は全米で初めて。州議会は９月中旬に同法案を通過させていた。

米疾病対策センター（ＣＤＣ）の最新報告書によると、米国の子どもは平均で摂取カロリーのほぼ３分の２を、添加物が多く使われていて糖分や塩分、脂肪分が高い超加工食品から摂取している。

カリフォルニア州の法律では「懸念のある超加工食品」を定義した上で、段階的に学校給食から排除する。

州議会の採決では、共和党と民主党の上下両院議員１２０人のうち、反対票を投じたのは共和党の１人だけだった。

同法では超加工食品を「栄養価のない甘味料、大量の飽和脂肪、ナトリウム、添加糖、乳化剤や安定剤、増粘剤、風味増強剤、着色料などの添加物を含む可能性のある食品」と定義。小中学校の給食に使う食品については糖分や塩分などの含有量に関するガイドラインを提示する。高校の給食については基準がやや異なる。

ただ、法案を提出したジェシー・ガブリエル議員（民主党）によると、保存性、安全性、利便性の観点から、超加工食品を全て排除するわけではないという。

「最も有害な添加物を含む食品、つまり依存性や発がん性、糖尿病や脂肪肝疾患との関係が指摘されている超加工食品を、学校から段階的に締め出す」とガブリエル議員はＣＮＮに説明した。

同法に基づき、第１段階として食品販売業者に対して超加工食品の報告を義務付ける規定を２０２８年２月１日までに施行。３５年７月１日までに、懸念のある超加工食品を全て特定して学校給食から排除する。