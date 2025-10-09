“知ってる人”と会っても逃げるあの「気付かないふりしてバーって」
歌手・タレントのあのが、10月8日に放送されたトーク番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。知っている人と会っても逃げたり、「はじめまして」と挨拶すると語った。
連続ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」が始まるとのことで、「人付き合いから逃げたい女が吠える夜」というテーマでトークを展開。
あのは知っている人を見かけても「逃げちゃいますね」と話し、例として「ディズニーとか行くと必ずフジモンさんいるんですけど、必ずいるんですよ。必ずいる。絶対気付かないふりしてバーって逃げてます」とコメント。
またあのは、ドラマの番宣で出演していた桜田ひよりとは、NHKの番組「LIFE！」で共演したことがあるが、「はじめましてって言っちゃうんですよ。ちょっと会ったことがある人に挨拶して『会ったことありましたっけ』ってなるのが怖くて、逆に忘れられてたらショックだし、怖いから先手で『はじめまして』って。桜田さんも覚えてないだろうと思って話し掛けられない。まだ、挨拶もちゃんとやってない。はじめまして」と挨拶し、くりぃむしちゅー・上田晋也から「おかしいだろ！自ら思い出話をしていて」とツッコまれた。
