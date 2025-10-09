山本由伸 5回途中3失点で無念の降板 3回まで無安打快投もシュワーバーに特大被弾から3失点で逆転許す
山本由伸 写真：AP/アフロ
＜2025年10月8日（水）（日本時間10月9日）MLBディビジョンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞
3回までの快投がまるでウソみたいな時間が流れた。ドジャースの山本由伸（27）はフィリーズとの対戦となったディビジョンシリーズ第3戦に先発するも4回にフィリーズ打線に捕まり、4回0/3で3失点2奪三振という内容でマウンドを降りた。
立ち上がりは完璧だった。首位打者のターナー（32）、本塁打王のシュワーバー（32）をそれぞれピッチャーゴロ、ファーストゴロに仕留めて無失点で終えると、そこから流れに乗り2回、3回はいずれも三者凡退。
その裏にはエドマン（30）の先制点も飛び出し、リードを得た状態で4回のマウンドに上がった。
しかし、ここでフィリーズ打線が目を覚ます。
先頭打者のシュワーバーが山本のストレートを捕えると打球はライトスタンド上段に飛び込む特大の一発。このシリーズでは安打がなく、不振だった主砲の一振りで同点にされた。
さらにフィリーズ打線はハーパー（32）がレフト前ヒット、ボーム（29）がライト前ヒットと連打。
外野の送球が乱れたため、ハーパーもホームインして一気に勝ち越し。さらにマーシュ（27）の犠牲フライが続いてさらに1点追加。
山本は1アウトを取るまでに3点を奪われてしまった。このあともリアルミュート（34）に2塁打を打たれるなど、メッタ打ち状態に。
その後なんとか立て直して、以降は追加点を与えなかったが、4回を投げて56球で3失点を奪われるまさかの事態に。
5回もマウンドに上がったが、連打を打たれ、無死一、二塁のところで降板となった。
