昨年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さんが９日までに、大阪・関西万博を訪れたことを報告した。

１３日の万博閉幕が迫る中、インスタグラムで「２０２５年大阪・関西万博、ＵＡＥパビリオンに行ってきました！アラブ首長国連邦の歴史や文化、技術を肌で感じられました。ご飯もコーヒーもおいしかった」と伝え、ニット姿で楽しむ動画を投稿。

「中でも印象に残ったのは、”女性の活躍”です。女性の政治的エンパワーメントを積極的に推進する取り組みを行っていて、国会議員の半数が女性！教育や医療の面でも性差なく、また科学技術においても女性の活躍が目覚ましいそうです」と感想を記し、「万博も残りわずか。ぜひＵＡＥパビリオンへ行ってみてください」とつづった。

渡邊さんは２０２０年、フジテレビ入社も２３年から体調不良のため休職。２４年８月末に退社した。同年１０月、自身のインスタグラムでＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）を患っていたと公表した。現在はＹｏｕＴｕｂｅ出演や来年のカレンダーを発売するなど、新たな活動が注目を集めている。