「ガーナ」アイス無料！アルフォートや紗々も...。セブンで《1個買うと1個もらえる》対象商品を大量追加（10月9日時点）

セブン-イレブン各店では、2025年10月9日から15日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

「ザバスミルクプロテイン」も無料

1つめの対象商品は、「アリナミン ナイトリカバー」「アリナミン ナイトリカバーh」「アリナミン ナイトリカバーi」（各50mL）です。

いずれか1本を購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、「ザバスミルクプロテイン」の「イエローベジタブル」「キャラメル風味」「ストロベリー風味」「アーモンド風味」。

いずれか1本を購入すると、「ザバスミルクプロテイン」の「ココア風味」「バナナ風味」（各200ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、ロッテ「紗々 芳醇いちご」と「紗々」。

どちらか1個を購入すると、「ガーナチョコ クッキーサンド」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、ブルボン「アルフォート ミニ チョコレート」と「プレッツェルショコラ」です。

どちらか1個を購入すると、「アルフォート ミニ チョコレート」「チョコあ〜んぱん」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも10月16日から29日まで。

おやつ時間にぴったりのアイスやお菓子などをお得にゲットするチャンスです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ