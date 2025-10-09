152.45　現値
152.21　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
151.01　エンベロープ1%上限（10日間）
149.80　一目均衡表・転換線
149.52　10日移動平均
149.25　一目均衡表・基準線
148.62　21日移動平均
148.23　一目均衡表・雲（上限）
148.13　200日移動平均
148.02　エンベロープ1%下限（10日間）
146.82　100日移動平均
146.80　一目均衡表・雲（下限）
145.03　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

主要ポイントを上回った状況が続いている。ボリンジャーバンド2シグマ上限が控える152.21が目先のサポート