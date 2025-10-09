テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ上限が目先のサポート
152.45 現値
152.21 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
151.01 エンベロープ1%上限（10日間）
149.80 一目均衡表・転換線
149.52 10日移動平均
149.25 一目均衡表・基準線
148.62 21日移動平均
148.23 一目均衡表・雲（上限）
148.13 200日移動平均
148.02 エンベロープ1%下限（10日間）
146.82 100日移動平均
146.80 一目均衡表・雲（下限）
145.03 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
主要ポイントを上回った状況が続いている。ボリンジャーバンド2シグマ上限が控える152.21が目先のサポート
