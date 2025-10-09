競艇好きで知られるお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が8日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）で、理想の家について語った。

前回放送で、大阪を生活拠点にした理由を熱弁した吉田。この日の番組冒頭で振り返り、「霜降り明星」粗品が「結構食らいました」と感想を語ると、吉田は改めて「東京がいいって言う人と考え方が違う」と力説。「人種として違うんちゃうかな。米好きの人にパンを主食にせえって言うても無理やろうし。ホンマにどっちがアレじゃなくて」と伝えた。

そして理想の自宅について「ボートレース場が見える家、それはホンマに最終的にある」と告白。「若松、九州」と競艇場のある北九州の地名を挙げ、「東京やったら坪単価300、400、それぐらい行きますよ。若松、俺調べてん、坪15万」と、現実的な話を持ち出した。

さらに「（坪単価が）400万やとしたら、1坪だけで385万違う」と続け、「100坪買ってみ、3億8500万違うわけやで、おんなじ大きさ、しかもボートレースも見える」と解説。「3億8500万円分負けたとしてもチャラやで」と胸を張る吉田に、粗品は「いや違う、損ですよ」と冷静だった。