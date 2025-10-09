「支持率下げてやる」騒動でメディアに苦言 つるの剛士「もうとっくに信じてない」
「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねーぞ！」。自民党・高市早苗新総裁への取材ライブ映像で流れた記者と思われる会見前の発言が、ネット上で話題となっている。タレント・つるの剛士はXを更新し、「申し訳ないけど、もうとっくに信じてない」とメディアに苦言した。
【動画】「支持率下げてやる」酷すぎる記者…メディアに苦言したつるの剛士
会見前の映像で「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねーぞ！」という音声が拾われたが、現状、誰が発言したのか明らかにされていない。しかし、ネット上ではメディアの“印象操作疑惑”として物議となっており、「どこの記者が発言したのか！」「名乗り出た方がいい」など炎上している。
SNSで盛り上がる中、つるのはXで「報道の自由に印象操作の自由はないし、権力を監視する報道も権力。世論誘導、世論工作、報道しない自由…申し訳ないけど、もうとっくに信じてない」とメディアに苦言。
テレビなどに出演中のタレントとしてファンから「同感ですがタレントさんがそんなこと言って仕事減ったりしませんか？ちょっと心配です」と声が出たが、これに対しても「子どもたちの未来の方が心配。ただそれだけ」と返事している。
