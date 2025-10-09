MLBのポストシーズンでは、100マイル（約160.9キロ）の速球を見るのは珍しくない。地区シリーズでもタイガースのタリク・スクバル、ドジャースの大谷翔平、佐々木朗希、ブルージェイズのルイ・バーランド、カブスのダニエル・パレンシア、フィリーズのジョアン・デュラン、マリナーズのカルロス・バルガス ブルワーズのジェーコブ・ミジオロウスキーの8人が100マイル越えをマークしている。最速はミジオロウスキーの104.3マイル（約167.9キロ）だ。

ベースボールアメリカ誌は、2025年にマイナーリーグの試合で100マイルを計測した投手が140人、メジャーリーグでは82人確認されたと報じている。そのうち30人はマイナー・メジャーの両方で100マイルを記録しており、つまり今季192人の投手が100マイルに到達した。

ちなみに24年は90人のマイナーリーガー、62人のメジャーリーガーが100マイル越え、14年はマイナーリーガーが52人、メジャーリーガーが33人だった。

かつて「100マイル」は特別な数字だった。しかし、トレーニング、栄養、データ解析、バイオメカニクスなどで投手の身体能力が押し上がり、スピードアップは止まらないのである。