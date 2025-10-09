中川翔子、産後のリアルな“シャワー事情”に共感の声「地獄だった」「ドロドロになってたんだと」
タレントの中川翔子（40）が9日、自身のSNSを更新。帝王切開手術後の“シャワー事情”を絵日記で明かした。
【写真】「涙出た！」中川翔子がつづった“事情”
「シャワーは命の洗濯よ」と題した4コマの絵日記を投稿。出産後は「シャワー解禁までガマン」しつつ「ボディシートで頭や身体ふくけど全身のかゆみもありツライ」と説明。その後の後陣痛では「気絶しそうに痛い」「血がめっちゃ出る…」などうごけないほどの痛みに耐えていたという。
大きく身体が変化する日々を過ごし、「これらの時 シャワーの気持ち良さ 涙出た」と感動。「本当に生き返るごほうび」などと、メンタルが回復していった様子をつづった。
なお、絵日記投稿時に「辛かったことだけじゃなく楽しかったことも今後かきます笑」ともコメントした。
産後のシャワーについて、共感の声が続々。「その気持ちすごく分かるな〜」「シャンプーの時、なかなか泡立たなくて、驚きました！w出産の時、汗だくで、ドロドロになってたんだと思います！w」「術後の痛み+痒みべたつきの不快感は地獄だったわ」などのコメントが寄せられた。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。計画帝王切開で9月30日に双子男児を出産した。
